Arena da Amazônia recebe grupo Vou Zuar no "O Último pagode do ano"

Manaus (AM) - O pódium da Arena da Amazônia será palco de uma grande confraternização de fim de ano com aqueles que são apaixonados por samba e pagode. O evento intitulado de "O Último pagode do ano" será realizado no dia 25 de dezembro e contará com a apresentação de 20 bandas locais. Além é claro, de uma atração nacional, o grupo carioca 'Vou Zuar'.

A festa será restrita para três mil pessoas, obedecendo o atual decreto do Estado e seguindo todas as recomendações estabelecidas pelos órgãos de saúde. Só poderá acompanhar os shows quem estiver com todas as doses da vacina contra a Covid-19 em dia.

Para o presidente da Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas (Asseeam), Gerson Sampaio esse evento está sendo produzido dentro de um modelo 100% correto e deve servir de exemplo para os próximos eventos a serem realizados em Manaus.

"Nós sabemos do atual cenário que estamos enfrentando e estamos realizando esse evento seguindo todos os protocolos. Esse evento servirá de teste para os próximos que iremos realizar. Nós fechamos parceria com o Instituto Kavane para alinhar a responsabilidade social ao entretenimento seguro. Vamos desenvolver ações para estimular o público a se vacinar, mas todos os detalhes serão divulgados em breve", revela Sampaio.

Durante o evento, o Instituo Kavane realizará a curadoria da ação de coleta seletiva de resíduos. Equipes da Instituição também estarão conscientizando o público da importância para o descarte correto de lixo.

ATRAÇÃO NACIONAL

O novo fenômeno do pagode, grupo Vou Zuar desembarca pela primeira vez em Manaus. Com mais de 500 milhões de views e 200 mil inscritos no YouTube. O grupo está em turnê pelo Brasil com um show pra lá de animado. Formado em 2013, o grupo começou a se apresentar rodas de Samba de Niterói, no estado do Rio de Janeiro e foram ganhando rápida visibilidade e carinho público devido a qualidade de seu trabalho com muito carisma, boa música, repertório sempre atualizado e shows cada vez mais lotados. Agora, chegou a vez de Manaus curtir o som dos amigos cariocas.

INGRESSOS

O primeiro lote de ingressos da Área PREMIUM já está esgotado, mas a venda do segundo lote já está disponível, bem como os ingressos para Área VIP, Camarote STAGE, que podem ser adquiridos pelo site shopingressos.com.br ou nos pontos de vendas físicos nas Óticas Diniz (Manauara, Amazonas, Sumaúma e Shopping Grande Circular), Bulldog Steak Burger (Rio Madeira, 380, Vieiralves) e Loja Like Beach (Djalma Batista, 1530, Loja 4 - Milhomem Center).

Os ingressos variam de R$45 a R$ 120 + um quilo de alimento não-perecível ou um brinquedo que será arrecadado pelo Instituto Kavane e posteriormente doado para crianças e famílias carentes.

INSTITUTO KAVANE

O Instituto Kavane é uma associação civil de direito privado, fundada em 2010, com a missão de coordenar e implementar a política de assistência social no Amazonas, para a proteção social de famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social, contribuir para a conservação ambiental da Amazônia através da valorização da floresta e sua biodiversidade e da melhoria da qualidade de vida das comunidades ribeirinhas associada à implementação e disseminação do conhecimento sobre desenvolvimento sustentável.

Com sede em Manaus (AM), executa projetos sociais, ambientais e econômicos voltados para as crianças e famílias de baixa renda, mulheres em situação de vulnerabilidade e conservação da Floresta Amazônica. É uma organização sem fins lucrativos, sem vínculos político-partidários, de utilidade pública e beneficente de assistência social.

