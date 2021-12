Encontro de fuscas e carros antigos acontece neste domingo em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os amantes de carros antigos terão a oportunidade de participar da 6ª edição do Encontro de Fuscas e Carros Antigos, que acontece neste domingo (19), das 16h às 22h, no anfiteatro da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus. O evento é promovido pela Fusca Clube Manaus.

O evento contará com a exposição de, pelo menos, 200 carros de modelos e épocas diferentes. Esse será o último evento do ano.

O presidente do Fusca Clube Manaus, Climario Cabral Filho, convida os interessados para conhecer e participar do evento que atrai os amantes de carros antigos.

" Esse evento atrai os amantes de carros antigos e estaremos lá esperando a todos de Manaus. Convido a todos que se interessarem para participarem desse grande encontro. " Climario Cabral Filho, Presidente do Fusca Clube Manaus.

No mesmo dia, o público também vai poder acompanhar a chegada do Papai Noel, que fará parte do evento e será um atrativo para as crianças.

Quem for ao evento terá a oportunidade de rever Fusca, Brasília, Kombi, Gol Quadrado, Karmann Ghia, Impala, Opala, Caravan, Chevette, Ômega, Landau, Escort dentre outros modelos.



O evento tem parceria com Clube do Carros Antigos do Amazonas, Opala Clube de Manaus, Chevette Manaus, Kombi Clube de Manaus, Clube das Brutas, Monza Clube, quadrados AM e Ômega Clube.

