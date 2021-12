Boi Garantido inaugura Embaixada na Lapa, no Rio de Janeiro

| Foto: Reprodução

Rio de Janeiro (RJ) - O Boi-bumbá ganhou o Brasil e agora estará em terras cariocas. A “Embaixada do Boi Garantido” foi inaugurada na Casa de Cultura Saravá Bien, situada na Lapa, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (19) numa parceria que lançará projetos inéditos realizados entre a Baixa do São José e a Cidade Maravilhosa.

O presidente do Bumbá, Antônio Andrade Barbosa, esteve presente na inauguração, que teve ainda a participação do produtor Jorge Gonzaga e do cineasta e gestor cultural Paulinho Sacramento, embaixadores do Boi Garantido no Rio de Janeiro, além de artistas, jornalistas e convidados do cenário cultural.

O objetivo da parceria, de acordo com o presidente Antonio Andrade, é atrair o público para conhecer uma das maiores manifestações populares do Brasil.

“Estamos muito felizes e com grandes expectativas com essa parceria. A ideia é mostrar nossa arte para o mundo e termos esse espaço na Casa de Cultura Saravá Bien será fundamental nessa caminhada”, avaliou Andrade.

Projetos

Entre os projetos, que devem ser apresentados em 2022, está o de uma árvore itinerante, que permitirá ao público entrar na escultura (analógica e tecnológica) que será desenvolvida por artistas do Boi Garantido. Outra ideia é levar o espetáculo cênico do boi encarando às casas de espetáculo do Rio de Janeiro e também às praças públicas da cidade.

Antônio Andrade também explicou que o Garantido deverá terá, em solo carioca, uma exposição permanente com fotos históricas e alegorias; loja de roupas e produtos típicos da Amazônia; além de um espaço de encontros artísticos, seminários, cursos e festas. “O Garantido está novamente na dianteira rompendo as fronteiras geográficas”, destacou.

O lançamento pode ser acompanhado pelas redes sociais do Boi Garantido e da Casa de Cultura Saravá Bien.

*Com informações da assessoria

