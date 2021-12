Presépio flutuante percorre comunidades dos rios Negro e Amazonas

| Foto: Mário Oliveira /Fundo Manaus Solidária

Manaus (AM) - O presépio flutuante está percorrendo comunidades dos rios Negro e Amazonas, na zona rural da capital, entregando brinquedos e cestas básicas. A ação faz parte do “Natal das Águas, Luz da Esperança”, que leva alegria e o encanto natalino à população.

A embarcação mede 30 metros de altura e 15 metros de largura, e conta com uma árvore de Natal e demais personagens que integram o nascimento de Jesus – os Reis Magos, Maria, José, o menino Jesus, anjos, além de animais. Até o último domingo (19), foram entregues quase 2,5 mil brinquedos e mais de 200 cestas básicas.

O vice-presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, afirmou que essas ações aumentam o sentimento de esperança de dias melhores nos manauaras. “Foram tantos dias difíceis nesses últimos dois anos para o mundo inteiro, que nada melhor que despertar o espírito natalino nas pessoas. O Manaus Solidária uniu-se às demais secretarias do município, para que o projeto ‘Natal das Águas’ chegasse em cada canto de Manaus”, disse.

| Foto: Mário Oliveira /Fundo Manaus Solidária

Para Elisângela Farias, de 29 anos, da comunidade Monte Sinai, localizada no rio Negro, foi uma alegria ver seus filhos felizes com os brinquedos que ganharam. “Foi a primeira vez que eu vi a entrega de brinquedos aqui na nossa comunidade. As minhas crianças estão muito alegres e gratas pelos presentes que ganharam, e eu como mãe me sinto realizada vendo esse sorriso no rosto deles”, comentou a mãe de Anny Karoline, Ítalo Farias e Luís Victor.

A dona de casa Cleide Souza, que estava fazendo vídeo da ação, contou da emoção em ver um presépio assim pela primeira vez. “Eu moro aqui há 53 anos e eu nunca tinha visto uma balsa ornamentada desse jeito. Eu estava fazendo uma videochamada com a minha filha, para mostrar esse presépio flutuante, porque está muito lindo. Muito obrigada, estou encantada”, disse a moradora de 68 anos, da comunidade Canaã do Paraná da Eva, do rio Amazonas.

O “Natal das Águas, Luz da Esperança” está levando a milhares de crianças e adultos o encanto natalino, por meio das grandes ornamentações espalhadas por todas as zonas de Manaus, incluindo a zona rural.

