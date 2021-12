Espetáculo de 125 anos do Teatro Amazonas promete emocionar público

A obra será dirigida pelo diretor Jorge Kennedy com vários artistas do Estado | Foto: Felipe Garcia/Flip Produções

Manaus (AM)- O Teatro Amazonas completa 125 anos no dia 31 de dezembro. Pensando nisso, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa juntamente com a Flip Produções preparou uma mega programação nos dias 20 e 21 deste mês, com intuito de exaltar um dos maiores templos da arte no Brasil.

Em 2021, a proposta é realizar uma performance cênica, composta de personagens que fazem parte da história do Teatro Amazonas, bem como a construção e decoração do teatro, o desfile de bandinha com Eduardo Ribeiro, desenvolvimento das performances e discurso de inauguração conforme a história.

A obra será dirigida pelo diretor Jorge Kennedy com vários artistas do Estado, com objetivo de trazer para povo manauara a sensação de viver a época que foi construído o grande Teatro Amazonas.

O produtor cultural Felipe Garcia, 29, responsável pela Flip Produções, mostrou-se muito feliz em fazer parte do aniversário do Teatro Amazonas.

" É uma honra executar essa proposta e ter a oportunidade de fazer mais uma mega produção novamente no Teatro Amazonas, quando eu era criança meus pais sempre me levavam para o largo São Sebastião e eu sempre olhava o Teatro Amazonas admirando sua beleza e esplendor, hoje realizamos várias atividades dentro dessa casa maravilhosa e toda produção que fazemos e sempre uma nostalgia para mim, e fiquei bastante emocionado ao receber o convite para executar a programação importantíssima de aniversário dos 125 anos dessa grande casa que abriga os artistas manauaras, quem vivi das artes quando entra no teatro e como estivéssemos em casa, esse aniversário dessa grande casa será incrível sintam-se todos convidados " Felipe Garcia, produtor cultural

A diretora do Teatro Amazonas, Sigrid Cetraro, explica que a programação da segunda-feira (20), que inicia a partir das 18h, conta com desfile de uma banda marcial ao redor do Teatro Amazonas, além de atores convidados para simular a época da construção da casa de ópera da capital amazonense.

“Alguns atores farão um pequeno cortejo com a banda, que vai subir a rampa da rua José Clemente e se posicionar onde se encontra a estrutura da cúpula do Teatro, do artista Jandr Reis, atrás do Teatro (...) Depois, eles retornam pelo lado da rua 10 de julho até a frente do Teatro, onde serão realizadas as performances”, destaca.

Programação

Kennedy explica que a intervenção artística deve durar cerca de 1h30. Ao final, Eduardo Ribeiro convidará a população para a grande inauguração do Teatro, que vai ser justamente a visita performática, no dia 21 de dezembro, terça-feira”, ressalta.

A programação é totalmente gratuita e vai seguir as regras de prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). Os corpos artísticos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC) participarão deste grande momento.

Confira:

Dia 20/12 – 17h30 às 20h: A construção do Teatro Amazonas

Local: Centro Cultural Largo São Sebastião e em frente do Teatro Amazonas

DIA 21/12 – 10h às 14h: Visita performática do Teatro Amazonas

Local: Teatro Amazonas e entorno.

A programação artística tem coordenação geral de Sigrid Cetraro, concepção e direção artística de Jorge Kennedy, textos de Mencius Figueiredo, direção teatral de Elizeu Melo, e grande elenco.

