Menina que cantava em feira estreia no palco do Teatro Amazonas

A apresentação aconteceu no domingo (19), com a presença do governador Wilson Lima e da primeira-dama Taiana Lima | Foto: HERICK PEREIRA/SECOM

Manaus (AM)- Neste ano, o Natal da pequena Duda Soares, de 10 anos, há sentimentos de esperança e sonhos realizados.

Após ser convidada pelo governador Wilson Lima, a pequena cantora estreou a carreira no palco do Teatro Amazonas, no domingo (19), na abertura do musical "Um Presente para o Natal".

No dia 13 de novembro, Duda Soares e o pai, Rony Soares, saíram para cantar na feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), montada no Centro Cultural Povos da Amazônia. A atividade de rotina tornou-se, no entanto, o início de um sonho muito próximo.

Duda foi convidada pelo governador a se apresentar no palco do Teatro Amazonas, durante a programação de Natal, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A apresentação aconteceu no domingo (19), com a presença do governador Wilson Lima e da primeira-dama Taiana Lima.

" Estou muito feliz por ter pisado naquele palco, ter cantado para aquela plateia muito bonita, a todos que me ajudaram a estar lá naquele palco maravilhoso cantando, animando o povo. Eu estou muito feliz! " Duda Soares, cantora

Em um segundo encontro com o governador Wilson Lima, Duda, acompanhada do pai, recebeu um novo convite e deve integrar o grupo de estudantes de canto do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro.

"Conversamos sobre o meu talento, ele [governador] vai me colocar em uma aula de canto, eu espero em Deus que isso possa ajudar muito na minha carreira", completou.

