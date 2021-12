‘Dire Straits Legacy’ faz show em Manaus em janeiro de 2022

As canções memoráveis são interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Trevor Horn (baixo), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Danny Cummings (percussão e voz) e Andy Treacey (bateria) | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A Dire Straits Legacy vai retornar ao Brasil em 2022 para um show único e memorável sobre a mágica atmosfera da banda britânica formada na década de 1970.

Em turnê pelo país, a banda se apresenta no próximo dia 26 de janeiro em Manaus, no Studio 5 Shopping e Convenções.

O projeto Dire Strites Legacy em permanente evolução e, afastando-se do clichê de reunião ou banda tributo, mantêm viva a memória de canções atemporais, como "Romeo and Juliet", "Sultans of Swing", "Money for Nothing", "Tunnel of Love", "Walk of Life", "When It Comes to You", "You and Your Friend", "On Every Street", do primeiro álbum Wild West End, e muitos outros hits.

As canções memoráveis são interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Trevor Horn (baixo), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Danny Cummings (percussão e voz) e Andy Treacey (bateria).

Os ingressos do primeiro lote já estão à venda e podem ser comprados no site shopingressos.com . Os setores estão divididos em Pista "So Far Away" R$ 150, Cadeira Especial "Brothers in Arms" R$ 250 e Premium "Romeu and Juliet" R$ 300.

Os valores acima são da meia-entrada solidária, os interessados devem levar 1kg de alimento não perecível no dia do evento juntamente com o ingresso para ter direito ao benefício.

Será obrigatória apresentação da carteira de vacinação com ciclo vacinal completo e uso permanente da máscara durante todo o evento. A faixa etária é 16 anos.

| Foto: Divulgação

Integrantes

Alan Clark (teclados)

Alan ingressou no Dire Straits em 1980, tornando-se seu primeiro e principal tecladista, e é conhecido como seu diretor musical não oficial. Além de trabalhar com a banda até sua dissolução, em 1995, ao lado de Mark Knopfler, co-produziu o último álbum da banda, On Every Street.

O músico tocou e gravou com uma longa lista de outros artistas, foi membro da banda de Eric Clapton e diretor musical de Tina Turner por vários anos. Mais recentemente, produziu com Phil Palmer o álbum de 3 Chord Trick do LEGACY.

Andy Treacey (bateria)

Como um dos bateristas mais bem sucedidos do Reino Unido, Andy fez turnês e gravou durante os últimos 20 anos com muitos artistas, tocando em locais intimistas, arenas e estádios, e trabalhando como músico em alguns dos estúdios mais famosos em todo o mundo. Ele é mais conhecido por seu trabalho como baterista para as turnês internacionais de Faithless, Moby, DJ Fresh, Groove Armada, Dido, Robbie Williams, M.J.Cole, As Sementes de Raios, Ronnie Wood, John Squire (Rosas de Pedra), Galliano e a banda de Frank Zappa.

Danny Cummings (percussão e voz)

Danny juntou-se ao Dire Straits como seu percussionista em 1990 e tocou no álbum On Every Street, assim como na turnê. Fora de Dire Straits, ele trabalhou com grandes artistas, incluindo Tina Turner, George Michael, Bryan Adams, Pino Daniele, e foi o baterista em Mark Knopfler durante vários anos.

Marco Caviglia (voz e guitarra)

Apaixonado pela música de Dire Straits e seu mentor musical Mark Knopfler, Marco, nascido em Roma, formou a banda Solid Rock em 1988 e em 1990 fez uma turnê com o lendário bluesman do Notting Hillbillies, Steve Phillips. Mas seu sonho era tocar com seus “heróis” do Dire Straits, e esse sonho se tornou realidade em 2010 a DS Legends, e agora novamente com a Dire Straits Legacy.

Mel Collins (sax)

Mel se juntou ao Dire Straits em 1982 e tocou no álbum e turnê Love Over Gold e no álbum Twisting by the Pool. Ele também tocou com uma diversos artistas e bandas, incluindo Stones, Camel, Eric Clapton, Joe Cocker, Tears for Fears. Mel é um dos membros da formação original do King Crimson.

Phil Palmer (guitarra)

Phil ingressou no Dire Straits em 1990 e tocou no álbum On Every Street e na turnê mundial do mesmo álbum. Ele é um dos principais guitarristas do mundo, tendo tocado em mais de 450 álbuns e realizado turnês com alguns dos maiores artistas do mundo; pense em um nome e Phil provavelmente já tocou com esse artista. Ele também foi membro da banda de Eric Clapton, onde ele conheceu seu colega da Dire Straits Legacy, Alan Clark, e é um membro fundador da Dire Straits Legacy.

Trevor Horn (baixo)

O músico, compositor e produtor musical é uma lenda na indústria da música. Depois de formar The Buggles e gravar a música #1 de 1979, “Video Killed the Radio Star”, Trevor produziu alguns dos hits que definiram os anos 1980, incluindo o “Lexicon of Love”, de ABC, “Owner of a Lonely Heart”, do Yes, além de “Relax”, “Two Tribes” e “The Power of Love", os hits #1 de Frankie Goes to Hollywood . Horn se consolidou como um dos produtores e arranjadores mais requisitados e produziu sucessos para Tina Turner, Tom Jones, Marc Almond, Barry Manilow, Cher, Boyzone, 10cc, Bryan Ferry, John Legend, Lisa Stansfield, Robbie Williams, Grace Jones, Simple Minds, entre outros. Em 1996 recebeu um Grammy pela produção do segundo álbum do cantor Seal. Em 1980, Trevor foi vocalista da banda Yes e gravou o álbum Drama.

Primiano Dibiase (teclados)

O também romano Primiano é um talentoso tecladista que já trabalhou em muitos discos e com muitos artistas, incluindo Richard Bennett, Steve Phillips, Gigi Proietti e Neri Marcorè.

Leia mais:

Ingressos para o Rock in Rio começam a ser vendidos

Alok retoma shows com público após 2 anos