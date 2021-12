Cantor Davi Lucas estreia musical do "Natal da Paz" em Boa Vista

Formando o trio protagonista com Anne Louise e Fábio Hércules (Maria e Bernardo, respectivamente), o amazonense Davi Lucas, interpreta Pedro | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Participante da mais recente temporada do The Voice Kids, o amazonense Davi Lucas é um dos protagonistas do espetáculo "Emunah - A Fábrica de Brinquedos", um show natalino de luzes e cores dirigido por Getúlio Lima.

Formando o trio protagonista com Anne Louise e Fábio Hércules (Maria e Bernardo, respectivamente), o amazonense Davi Lucas, que interpreta Pedro, fala da satisfação de participar da produção

" Fico muito feliz em estar participando desse grandioso musical que conta com várias crianças. Tem ainda a experiência de ter viajado à Roraima para encenar sobre o amor e a família, em um espetáculo que fala sobre aproveitar bem a infância. Me senti muito honrado " Davi Lucas, cantor

Ainda completam o elenco principal, Jonatas Lopes (Jibril), Clayson Charles (Antena), Clara Zion (Malique), Edney Martins (Magorium), Violeta Castro (Iara), Jorge Falcão (Ganga Zumba) e Marco Miranda (Zé do Reio).

A direção técnica é da Eco Art - Nei Marinho, a dramaturgia e letras das músicas tem a assinatura de Francisco Mendes que também é o preparador do elenco e diretor do espetáculo natalino.

Além do elenco principal "Emunah - A Fábrica de Brinquedos" conta com 716 pessoas que compõem as cenas do espetáculo. Estas são selecionadas em grupos de projetos sociais, servidores, corais, orquestras, maestros, atores, cantores e artistas locais.

" Como são muitos setores envolvidos precisamos de uma grande organização e participação efetiva de todos. O trabalho de criação do espetáculo é sempre dialogado com a equipe de Boa Vista, pois a realização do trabalho necessita desta parceria " Francisco Mendes, diretor

Letra e música

| Foto: Divulgação

As músicas são criadas pelo maestro Davi Nunes especialmente para o espetáculo. Partituras são produzidas e encaminhadas às orquestras e corais para ensaios.

"Também produzimos as músicas em mídia para os ensaios dos projetos. Depois de várias cenas criadas e ensaiadas separadamente, com música mecânica, passamos a ensaiar com os grupos que participarão das cenas. Assim eles podem compreender melhor como se realizará a participação deles nas cenas e no espetáculo", explica Getúlio Lima.

Leia mais:

Davi Lucas participa dos encontros de tenores em Manaus

Cantores mirins homenageiam Manaus com show