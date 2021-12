Espetáculo inspirado em lenda amazônica tem estreia nacional

O acesso é gratuito. | Foto: Ingrid Anne/Divulgação

Manaus (AM) - Humor, números tradicionais de circo e um enredo inspirado na lenda amazônica da Vitória-Régia compõem o espetáculo infanto-juvenil “A Princesa e a Lua” com estreia nesta segunda-feira (20), a partir das 19h (horário de Manaus/ 20h horário de Brasília), no Canal do Youtube da "Fita Crepe Filmes e Artes Cênicas".

O acesso é gratuito e nos dias 21 e 22 de dezembro haverá a exibição do segundo e terceiro episódios, respectivamente, no mesmo endereço ( www.youtube.com/fitacrepefilmeseartescenicas ).

A montagem conta a história da palhaça Princesa que foge de casa e vai viver muitas aventuras, ao lado de uma trupe circense que viaja mundo afora para levar alegria e arte.

Assim como Naiá, a índia que se apaixona pela lua (Jaci) na lenda da Vitória-Régia, Princesa está sempre focada no amado que está no céu e faz de tudo para alcançá-lo.

O espetáculo é uma remontagem homônima realizada pela Cia de Teatro ArtBrasil, na cidade de Manaus (AM), que estreou em 2010 e foi pioneiro por buscar um mergulho na linguagem da palhiçaria e do circo, encantando crianças e futuros palhaços e palhaças que hoje atuam na cidade.

A nova temporada mantém a direção original de Ana Cláudia Motta e leva a assinatura do projeto “Roda na Praça”.

" Boa parte do elenco é composto por pessoas que assistiram, como plateia, a versão original, e agora são os palhaços que estão protagonizando esse espetáculo. " Ana Oliveira, integrante do elenco e produtora

Cada dia será exibido um episódio inédito do espetáculo, além de extras como entrevistas com os artistas.

" A remontagem reforça a missão de valorizar a tradição circense e contribui para a contínua profissionalização dos artistas. " Ana Oliveira, integrante do elenco e produtora

O projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa – 2020/ Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Sinopse – A Princesa e a Lua



Uma trupe de palhaços viaja pelo mundo afora levando o circo a toda gente. Numa dessas viagens, uma jovem palhaça começa a apresentar a ideia delirante de receber visitas da Lua, um palhaço diferente de todos.

O que ninguém sabe é que a menina, Princesa, começa a nutrir amor pela Lua e que este amor só tem um jeito de ser vivido, através da “partida” dela.

Numa atmosfera entre sonho e realidade, além das peripécias do circo, nasce um grande amor, entre dois seres tão diferentes e de mundos tão distintos, A Princesa e a Lua, amor impossível de ser pensado, imaginado… vivido… será́?

