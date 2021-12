Izabelle Ribeiro lança música inédita em todas as plataformas digitais

Com uma mensagem atual, e atemporal, ela traz uma forte reflexão sobre viver valorizando o que realmente importa | Foto: Divulgação

Izabelle Ribeiro lança o belo single “Hoje” em todas as plataformas digitais, com o clipe no seu canal no YouTube.

O single é uma composição de Izabelle Ribeiro em parceria com o amigo Bruno de Azevedo Carvalho. A canção marca a estreia de Izabelle nos streams.

Com uma mensagem atual, e atemporal, ela traz uma forte reflexão sobre viver valorizando o que realmente importa para uma vida com propósito. Os produtores deste trabalho são Marcos Roberto e Carlinhos Felix.

Izabelle diz que o foco da mensagem é sobre “valorizar pessoas, relações afetivas e a vida como um presente de Deus que deve ser desfrutado com gratidão, amor, respeito ao próximo e muita alegria, porque o segundo que vivemos não mais o viveremos”.

Ela completa dizendo que, principalmente no enfrentamento desta pandemia tão prolongada do coronavírus, é essencial que tenhamos uma visão positiva da vida.

" Valorizando o eterno em vez do passageiro. Esta música é um convite para que todos encontrem a alegria verdadeira naquilo que Deus nos deu de presente, a vida, e aproveitem cada momento como único. É como a canção diz, ‘Sorria, abrace, ame, enquanto é tempo / Como se fosse o último momento / Perdoe, beije, cante, viva em paz / Que o hoje é um presente do céu e não volta jamais " Izabelle Ribeiro, cantora

Natural de Manaus, Amazonas, a adolescente meiga e comunicativa, 14 anos, Izabelle Ribeiro inicia a sua carreira musical com muita personalidade e carisma, impactando as pessoas com o lançamento da sua primeira música autoral.

A artista teve o pai como o principal incentivador da carreira. Ela ganhou o carinho do público e chegou a ser finalista do The Voice Kids, edição 2021.

“A experiência que tive no The Voice foi incrível. Vivi muitas coisas novas e fico feliz de ter vencido os meus medos e estar inspirando outras pessoas. É muito lindo ver a reação das pessoas”, disse Izabelle.

Ela foi reconhecida e homenageada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A Cessão de Tempo foi proposta pelo deputado Dr. Gomes (PSC), para homenagear a cantora mirim Izabelle Ribeiro.

O deputado Dr. Gomes falou um pouco da trajetória de Izabelle, que tem 14 anos. "Ela começou a cantar com oito anos; com o tempo evoluiu e hoje é um verdadeiro talento amazonense. Assim como ela, temos centenas de talentos no anonimato só precisando de apoio”, afirmou o deputado.

Izabelle ganhou uma bolsa de estudos no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Ela e o irmão, Pedro Lucas, vão fazer parte da turma do Coral Infantojuvenil. A cantora também foi convidada pelo governador Wilson Lima para participar do tradicional espetáculo de Natal, no Teatro Amazonas.

