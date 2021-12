Cantor Chameleo faz shows em Manaus durante o Réveillon

É a primeira vez que o cantor faz apresentação em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com o primeiro álbum da carreira já lançado e com a retomada gradual de shows e eventos, o cantor Chameleo desembarca pela primeira vez na carreira em Manaus para realizar dois shows na cidade na festa “Vibe com Chameleo”.

O primeiro show será realizado na noite de réveillon com início às 23h e contará com a participação do duo Cyberkills e do DJ Dreko. A segunda apresentação inicia às 19h do dia 1° de janeiro e contará novamente com a participação do duo Cyberkills e da cantora Luana Aleixo.

Ambas as performances ocorrem no Vibe Lounge & Entertainment, localizado na rua Planeta Plutão, número 28 - Aleixo, e seguem os protocolos de segurança exigidos pelos decretos municipais.

" Cantar em Manaus vai ser um sonho, sempre quis conhecer a cidade, os manauaras. Desejar um 2022 com mais amor, saúde, diversão em uma cidade que me acolhe virtualmente e poder sentir isso ao vivo com certeza vai ser emocionante. Vou fechar e abrir o ano feliz da vida " Chameleo, cantor

Manaus é a quarta capital do país que mais consome o trabalho do Chameleo no YouTube, além de ser a quinta no ranking de seguidores que acompanham o cantor no Instagram.

| Foto: Divulgação

Chameleo lançou seu álbum de estreia, “Ecdise”, em outubro deste ano e desde então tem feito algumas performances para divulgação do álbum.

O álbum foi bastante elogiado pela crítica e pelo público, principalmente sobre a versatilidade do artista em incorporar diversos gêneros em um único projeto.

Sucessos como “Tokyo”, “frequente(mente)” com participação da Pabllo Vittar, “Enigma” com contribuição da Carol Biazin e “Pendejo” serão algumas das músicas que farão parte do repertório musical escolhido para as apresentações em Manaus.

Os ingressos dos shows estão sendo vendidos antecipadamente através da Sympla e são limitados.

Para que tudo ocorra de forma segura, o público deverá apresentar o comprovante de vacinação completo contra a Covid-19 de forma física ou digital e fazer o uso de máscara.

Leia mais:

Arena da Amazônia recebe grupo "Vou Zuar"

Dire Straits Legacy faz show em Manaus