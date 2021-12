Cantor Lorenzo Fortes estreia 2022 com show em luau

O ambiente será todo decorado especialmente para o evento | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Lorenzo Fortes inicia o ano cheio de energia positiva e em vibe de luau, no dia 1 de janeiro. O artista promete um show acústico com repertório recheado de brasilidades e parte do seu repertório autoral do DVD "Atemporal", gravado ano passado. O evento tem acesso limitado a partir das 17h.

O Luau do LF acontece na Rua Terezina, 188, bairro Adrianópolis (casa de muro branco). Informações e reservas pelo (92) 99206-6142.



Além do show com convidados, Lorenzo vai lançar seu tema de Carnaval. Quem não for também poderá acompanhar o show pela transmissão ao vivo no canal oficial no Youtube do cantor.

O ambiente será todo decorado especialmente para o evento. Quem for ao Luau terá direito a Open Bar com 4h de duração e mais de 7 opções de Drinks já incluso no valor do Passaporte.

O Passaporte será feito através de nome na lista Vip no valor de $50,00 por pessoa. Será obrigatória a comprovação da vacinação ou teste negativo de Covid-19 para acesso ao evento

