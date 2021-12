Academia divulga lista de pré-indicados ao Oscar 2022; veja aqui

Os indicados finais de cada categoria serão revelados em 8 de fevereiro | Foto: Reprodução

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou nesta terça-feira (21) os pré-indicados em 10 categorias especiais.

Os filmes passam por duas fases de votação antes de decidir o vencedor da estatueta do Oscar 2022.

Na categoria de melhor canção original, vários popstars competem pelo prêmio. Beyoncé concorre com "Be Alive", de King Richard; Jay-Z com "Guns Go Bang", de Vingança & Castigo; Ariana Grande com "Just Look Up", de Não Olhe Para Cima; e U2 com "Your Song Saved My Life", de Sing 2.



Os indicados finais de cada categoria serão revelados em 8 de fevereiro, e o Oscar 2022 acontece em 27 de março.

Veja a lista completa de pré-indicados ao Oscar:

Melhor documentário em longa-metragem

- Ascension

- Attica

- Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

- Faya Dayi

- The First Wave

- Flee

- In the Same Breath

- Julia

- President

- Procession

- The Rescue

- Simple as Water

- Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

- The Velvet Underground

- Writing with Fire

Melhor documentário em curta-metragem

- Águilas

- Audible

- A Broken House

- Camp Confidential: America’s Secret Nazis

- Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker

- Day of Rage

- The Facility

- Lead Me Home

- Lynching Postcards: “Token of a Great Day”

- The Queen of Basketball

- Sophie & the Baron

- Takeover

- Terror Contagion

- Three Songs for Benazir

- When We Were Bullies

Melhor filme internacional

- Great Freedom (Áustria)

- Playground (Bélgica)

- Lunana: A Yak in the Classroom (Butão)

- Flee (Dinamarca)

- Compartment No. 6 (Finlândia)

- I’m Your Man (Alemanha)

- Lamb (Islândia)

- A Hero (Irã)

- A Mão de Deus (Itália)

- Drive My Car (Japão)

- Hive (Kosovo)

- Prayers for the Stolen (México)

- The Worst Person in the World (Noruega)

- Plaza Catedral (Panamá)

- The Good Boss (Espanha)

Melhor cabelo e maquiagem

- Um Príncipe em Nova York 2

- Cruella

- Cyrano

- Duna

- The Eyes of Tammy Faye

- Casa Gucci

- O Beco do Pesadelo

- 007 – Sem Tempo Para Morrer

- O Esquadrão Suicida

- Amor, Sublime Amor

Melhor trilha sonora

- Being the Ricardos

- Candyman

- Não Olhe Para Cima

- Duna

- Encanto

- A Crônica Francesa

- The Green Knight

- Vingança & Castigo

- King Richard: Criando Campeãs

- O Último Duelo

- 007 – Sem Tempo Para Morrer

- Madres Paralelas

- Ataque dos Cães

- Spencer

- The Tragedy of Macbeth

Melhor canção original

- “So May We Start?” (Annette)

- “Down To Joy” (Belfast)

- “Right Where I Belong” (Brian Wilson: Long Promised Road)

- “Automatic Woman” (Ferida)

- “Dream Girl” (Cinderella)

- “Beyond The Shore” (No Ritmo do Coração)

- “The Anonymous Ones” (Querido Evan Hansen)

- “Just Look Up” (Não Olhe Para Cima)

- “Dos Oruguitas” (Encanto)

- “Somehow You Do” (Four Good Days)

- “Guns Go Bang” (Vingança & Castigo)

- “Be Alive” (King Richard: Criando Campeãs)

- “No Time To Die” (007 – Sem Tempo Para Morrer)

- “Here I Am (Singing My Way Home)” (Respect)

- “Your Song Saved My Life” (Sing 2)

Melhor curta-metragem de animação

- Affairs of the Art

- Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice

- Bad Seeds

- Bestia

- Boxballet

- Flowing Home

- Mum Is Pouring Rain

- The Musician

- Namoo

- Only a Child

- Robin Robin

- Souvenir Souvenir

- Step into the River

- Us Again

- The Windshield Wiper

Melhor curta-metragem em live-action

- Ala Kachuu – Take and Run

- Censor of Dreams

- The Criminals

- Distances

- The Dress

- Frimas

- Les Grandes Claques

- The Long Goodbye

- On My Mind

- Please Hold

- Stenofonen

- Tala’vision

- Under the Heavens

- When the Sun Sets

- You’re Dead Helen

Melhor som

- Belfast

- Duna

- Noite Passada em Soho

- Matrix Resurrections

- 007 – Sem Tempo Para Morrer

- Ataque dos Cães

- Um Lugar Silencioso: Parte II

- Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

- Tick, Tick… Boom!

- Amor, Sublime Amor

Melhores efeitos especiais

- Viúva Negra

- Duna

- Eternos

- Free Guy

- Ghostbusters: Mais Além

- Godzilla vs. Kong

- Matrix Resurrections

- 007 – Sem Tempo Para Morrer

- Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

- Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

