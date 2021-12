Espetáculo Alice no País das Maravilhas estreia em Itacoatiara (AM)

O espetáculo conta a história de Alice, uma menina muito curiosa, que ao caminhar no jardim com sua irmã Ruth vê um coelho branco passar correndo | Foto: Divulgação

Itacoatiara (AM)- Com entrada gratuita, estreia nesta quinta-feira (23), o espetáculo infantil “Alice no País das Maravilhas”, no Ceti - Dom Edward Masrkel, com apoio da prefeitura de Itacoatiara e do governo federal por meio da Lei Aldir Blanc.

A obra é uma releitura do clássico literário “As aventuras de Alice no país das maravilhas”, de Charles Lutwidge Dodgson, publicado em 1865.

O espetáculo conta a história de Alice, uma menina muito curiosa, que ao caminhar no jardim com sua irmã Ruth vê um coelho branco passar correndo, como quem tem um compromisso urgente, então ela o segue e acaba caindo em um túnel.

O caminho a leva ao desconhecido País das Maravilhas, um lugar mágico onde a menina se perde entre os personagens fantásticos como o “Chapeleiro Maluco”, o “Gato risonho”, a “Rainha Branca”, a imperativa “Rainha de Vermelha” e o “Jaguadarte”.

Em respeito às normas de segurança contra a Covid-19, será obrigatório o uso de máscara durante toda permanência no local | Foto: Divulgação

" Este trabalho surge com o objetivo de fomentar as artes cênicas e literatura na cidade de Itacoatiara, assim como, salientar a importância da leitura e do desenvolvimento da imaginação em todas as idades, e também, oportunizar a formação artísticas de tantos jovens talentosos de nossa cidade " Paulo Souza, diretor geral

“Com apoio da Lei Aldir Blanc, estamos conseguindo potencializar a cena Itacoatiarense, oferecendo formação de palco para diversos jovens, e apresentar um trabalho de ótima qualidade, assim a população poderá mergulhar conosco na história" endossou, Katson Cantuario - Produtor e roteirista.

Este projeto está movimentando em torno de 42 profissionais de forma direta no espetáculo como: bailarinos, atores e atrizes, produtores, figurinistas e diretores, e mais de 60 pessoas de forma indireta.

Em respeito às normas de segurança contra a Covid-19, será obrigatório o uso de máscara durante toda permanência no local, assim como manter o distanciamento social. Este espetáculo é uma produção da PH Produçãos e Coletivo Kanauã.

Leia mais:

Atriz Rosa Malagueta lança no filme no AM

Espetáculo de 125 anos do Teatro Amazonas promete emocionar público