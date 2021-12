Circuito de exposições celebra 125 anos do Teatro Amazonas

As amostras comemoram 125 anos do Cartão postal do Amazonas | Foto: Marcio James

Manaus (AM)- No mês em que o Teatro Amazonas celebra 125 anos, a Casa das Artes e no Centro Cultural Palácio da Justiça apresenta um circuito de exposições, em cartaz no patrimônio histórico.

O projeto é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

No Salão Verde do Teatro Amazonas está a linha do tempo e painéis informativos sobre a construção do patrimônio histórico, numa retrospectiva com curadoria de Jandr Reis.

Entre os destaques da mostra tem plantas de construção, tecidos e objetos, considerados relíquias, além do breve histórico dos artistas responsáveis pela parte externa e interna do equipamento cultural, como Crispim do Amaral, Domenico De Angelis e Enrico Quattrini.

Corpos Artísticos

A Casa das Artes, no Largo de São Sebastião, conta com a exposição “Versos 125 Anos – Corpos Artísticos no Teatro Amazonas”, que traz registros feitos por Michael Dantas, fotógrafo oficial da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Na sala 1, a mostra exibe imagens sobre os sete grupos do Estado e as apresentações no patrimônio histórico, além de textos que explicam a criação de cada Corpo Artístico.

A Casa das Artes funciona de terça a domingo, das 15h às 20h, com entrada gratuita. Não é necessário agendamento prévio.

Cúpulas

| Foto: Michael Dantas

No Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro, está a exposição coletiva “Cúpulas – Teatro Amazonas 125 anos”, composta por produções de 38 artistas plásticos que, por meio de diversas técnicas, trazem suas concepções representando nuances inspiradas no principal elemento da arquitetura do Teatro Amazonas.

O escritor, dramaturgo e artista visual Sergio Cardoso assina a seleção de obras, assim como a proposta feita aos artistas, que produziram, em sua maioria, pinturas e imagens inéditas.

Entre os artistas estão Afrânio Santos (BAKV), Alziney Pereira e Kemerson Freitas (Curumiz), Buy Chaves, Cristóvão Coutinho, Cinthia Louzada, Eliane Mezari, Eli Bacelar, Eliberto Barroncas, Francimar Barbosa, Gisele Riker, Fernando Jr., Homero Amazonas, Hebe Sol, Jair Jacqmont, Jandr Reis, Khetllen Costa, Levi Gama, Marcos de Paula, Mário de Paula, Marius Bell, Micael Santos, Monik Ventilari, Nelson Falcão, Noleto, Olvídia Dias, Otoni Mesquita, Priscila Pinto, Rakel Caminha, Rubens Belém, Samantha Karlia, Sebastião Alves, Sebastiaan Klink, Sergio Andrade, Selma Carvalho, Stephanie Belém, Suzana Pires e Zeca Nazaré.

A mostra fica aberta para visitação de terça-feira a sábado, das 9h às 17h. A entrada é gratuita e deve ser agendada no Portal da Cultura.

Protocolos

Nos espaços administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa são exigidas a apresentação da carteira de vacinação, uso de máscara, medição da temperatura e distanciamento entre pessoas de 1,5 metro.

Os equipamentos passam pelo processo de sanitização e tem totens de álcool em gel em pontos estratégicos. As equipes também são treinadas para garantir o cumprimento dos protocolos de segurança e evitar qualquer tipo de aglomeração.

Leia mais:

Fundação de 125 anos do Teatro Amazonas é comemorada em Manaus

125 anos de história: manauaras relembram a primeira vista ao Teatro Amazonas