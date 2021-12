Embrapa lança coleção de livros com download gratuito

Os cinco volumes trazem 340 espécies arbóreas nativas do Brasil | Foto: Divulgação

A Embrapa Florestas disponibiliza, para download gratuito, os cinco volumes dos livros “Espécies Arbóreas Brasileiras”, de Paulo Ernani Ramalho Carvalho, pesquisador que hoje está aposentado e dedicou boa parte de sua trajetória profissional à redação e edição destes livros.

Os cinco volumes trazem 340 espécies arbóreas nativas do Brasil, com informações detalhadas tais como taxonomia, descrição, reprodução, ocorrência, aspectos ecológicos, clima, solos, sementes, produção de mudas, características silviculturais, melhoramento e conservação genética, crescimento e produção, características da madeira, principais produtos e usos, pragas e doenças e espécies afins; complementadas com mapas, tabelas e fotografias.

Segundo Erich Schaitza, chefe geral da Embrapa Florestas, “nossa intenção é tornar a informação sobre nossas espécies nativas cada vez mais acessível. Temos desafios de restauração florestal e também compromissos assumidos com as novas metas climáticas (NDCs) e o conhecimento embarcado nestes livros pode ajudar no planejamento de uso e conservação das nossas espécies nativas”.

Os livros estão disponíveis na base de dados da Embrapa e podem ser baixados por volume.

" A intenção é, em breve, disponibilizar novas formas de acesso a estas informações, mas este já é um primeiro passo " Erich Schaitza, chefe geral da Embrapa Florestas

“Nada mais justo do que ser uma homenagem ao Dr. Paulo Ernani, no ano em que completa 50 anos de formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná”, comemora.

Para baixar os livros, acesse aqui.

