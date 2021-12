Edilson Santana faz show “In Concert” no Teatro Amazonas

Acompanhado de uma orquestra, composta por 18 músicos e 4 bailarinos, este ano, o espetáculo recebe convidados ilustres | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- O Teatro Amazonas será palco do show "In Concert" de Edilson Santana. O evento acontece na próxima quarta-feira (29), às 19h.

Com 38 anos de carreira, mais de 50 mil clássicos interpretados, da fonografia brasileira e internacional, como Jazz, Blues, Flash Back, Samba, Bossa Nova e Boi Bumbá, entre outras flexões musicais, Edilson Santana traz nesta segunda edição, um resgate de suas apresentações que embalaram grandes bailes pelo Brasil.

Acompanhado de uma orquestra, composta por 18 músicos e 4 bailarinos, este ano, o espetáculo recebe convidados ilustres como Márcia Siqueira (AM), Nato Aguiar (PI), Vanessa Alfaia (AM) e Diane Almeida (AP). Através deste intercâmbio cultural, com grandes artistas e obras interpretadas, o público terá acesso a um show jamais visto.

" O intuito do concerto é levar alegria em um show do qual não se vê facilmente, fazer as pessoas se sentirem com vontade de cantar e dançar comigo, relembrando momentos que marcaram suas vidas, através das músicas que serão apresentadas " Edilson Santana, diretor/intérprete do espetáculo

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e no site do teatro através do link:

https://www.bilheteriadigital.com/edilson-santana-in-concert-29-de-dezembro

Mais informações: (92) 9 9206-6142

Leia mais:

Vozes do Festival de Parintins se encontram em live

Leonardo Castelo lança primeiro CD em Manaus