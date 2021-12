LouvaRei “Movimento por Cristo” acontece neste domingo (26) em Manaus

O público será estimulado a louvar a Deus por meio de canções com mensagens de fé, de esperança, de amor e de paz | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Um evento cristão e que celebra o nascimento de Jesus acontece neste domingo (26), a partir das 17h, na praça da Liga esportiva do São José II.

A primeira edição do LouvaRei “Movimento por Cristo” conta com shows de Jôci Carvalho, Nelson Vity e convidados.

O "LouvaRei'"é um projeto desenvolvido pela equipe do Grupo Pactum que visa promover o evento em vários bairros de Manaus, com objetivo de proporcionar um lazer edificante. A ideia é que o evento seja dedicado às famílias, uma experiência de renovação para alma.

O público será estimulado a louvar a Deus por meio de canções com mensagens de fé, de esperança, de amor e de paz. Além disso, contará com uma programação artística bem variada, e a cada edição uma surpresa.

A edição deste domingo inicia com brincadeiras para as crianças, participação dos pais com o quadro “Conhecendo a Palavra” entre outras brincadeiras.

Em seguida, será a vez de apresentar os “Talentos da hora” identificando os talentos da comunidade. O show musical com Nelson Vity e banda, e participação de Jôci Carvalho que estará apresentando e interagindo durante toda a programação.



" Vamos proporcionar um lazer de qualidade, com um conteúdo voltado para o resgate da família, tendo a Palavra de Deus como base. Com este projeto ainda vamos oportunizar renda a todos os profissionais envolvidos " Jôci Carvalho, cantora

O evento conta com todos os seus trabalhadores vacinados e testados e contará com disposição de álcool em gel para higiene das mãos. É importante frisar que a Palavra de Deus tem o poder sobrenatural de renovar os pensamentos, mudar perspectivas e ampliar a visão do ser humano.

Independentemente de religião todos são convidados a participar deste evento. LouvaRei tem apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Pastor e deputado João Luiz, Rádio Comunitária a Voz das Comunidades e comerciantes locais.

Atrações

Jôci Carvalho- Com 20 anos de carreira, a cantora já participou de diversos festivais e shows pelo Amazonas cantando de MPB a canções internacionais. Tudo isso somado aos 10 anos de baile com a banda "Hot Wish". O maior destaque se deu entre 2016 a 2019 com projeto de sertanejo universitário, quando a artista ficou mais conhecida nas casas de shows e festejos do Estado do Amazonas. Com cinco Cds gravados, 1 DVD, mesmo com agenda lotada, ela decidiu abrir mão do brilho deste mundo para atender ao chamado de Deus.

Em março de 2019 encerrou sua carreira na música secular, dando início a carreira gospel. No mesmo ano foi convidada para participar do evento Marcha pra Jesus 2019. Participou com a banda Moriah em eventos de igrejas locais. Em 2021 lançou o single inédito “Maranata, Ele vem” que está disponível nas plataformas digitais. A proposta do seu novo show traz ritmos bem populares: pop, forró, sertanejo, samba-reggae para momentos de celebração, sem deixar de fora os louvores de adoração. A cantora esteve na programação oficial do aniversário de Manaus e retornando com uma agenda de shows, com esta proposta vem circulando em vários eventos da cidade. Além de cantora, Jôci também é gestora cultural e apresentadora do evento.

Nelson Vity- nasceu em Sena Madureira, no Acre e começou a cantar aos 17 anos de idade participando de pequenos festivais. Em seguida iniciou um trabalho no seguimento sertanejo com a dupla Nelson e Nando. Com o destaque artístico, participou de várias bandas locais. Cantando em Boca do Acre/AM, em 2001, recebeu convite para ingressar na banda Os Embaixadores permanecendo até 2009.

Em seguida fez parte da banda Hot Wish até 2016. Quando lançou carreira solo, Nelson Vity se revelou como um grande sucesso pelo Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Paraná e Mato Grosso. Mas em 2020, com o surgimento da Pandemia de Covid-19, de toda a situação vivida no mundo e principalmente no estado do Amazonas, e por meio de muitas reflexões existenciais, Nelson fez um balanço de sua vida e de sua carreira, entregou sua vida à Jesus e resolveu ingressar na música cristã.

