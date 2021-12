Prefeitura amplia prazo da prestação de contas dos editais de cultura

O prazo estabelecido anteriormente era 31 de dezembro deste ano. | Foto: Divulgação/Concultura

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho de Cultura do Município de Manaus (Concultura) e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), prorrogou, nesta quarta-feira (23), o prazo para prestação de contas dos Editais n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12/2020 para o dia 31 de janeiro de 2022, com projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc.

Segundo o presidente do Concultura, Tenório Telles, a prorrogação atende ao pedido de diversos segmentos culturais que procuraram o Conselho de Cultura solicitando a prorrogação do prazo, para que alguns artistas com dificuldade na execução de seus projetos, em razão da pandemia da Covid-19, e, consequentemente, na entrega do Relatório Final, possam fazê-lo com segurança.

O prazo estabelecido anteriormente era 31 de dezembro deste ano.



" Com o novo prazo, os artistas que ainda estão com pendências poderão saná-las, além de realizarem os ajustes necessários na prestação de contas. Dessa forma, todos poderão usufruir, com calma, das festas de final de ano e, em janeiro, sanar as dificuldades em relação à Lei Aldir Blanc. " Tenório Telles, presidente do Concultura

