Previsões de Tarólogo e astrólogo apontam como será o ano de 2022

Manaus (AM) - O fim de ano chega com sentimentos de esperança e expectativas para o próximo para ano que virá.

Muito eventos estão sendo esperados para 2022: fim da pandemia, eleições, retorno dos grandes eventos e retomada da normalidade. A pergunta é será que tudo terá um saldo positivo em 2022? Será que a pandemia, finalmente, terá seu fim? E as eleições, quais será o resultado? Haverá mudanças no poder?

Para vislumbrar o que pode acontecer em 2022, o Em Tempo conversou com especialistas que leem formas de compreender as energias do futuro. Astrólogos e tarólogos contam suas previsões para 2022.

Pandemia

Para quem está com expectativas de que 2022 será o ano que retornará a normalidade, o sentimento pode ser frustrado. De acordo com as cartas, o tarólogo Richard Borges revela que não será no ano que vem que a pandemia chegará ao fim.

Pelo contrário, a tendência é que outras super variantes surjam e que a quarentena possa voltar a ser uma realidade a partir do mês de junho.

" A pandemia mantém uma estabilidade até meados de abril e maio, e depois ela fica muito séria novamente. Teremos aí instabilidade e até mesmo novos sintomas, e situações mais agravantes por causa dos sintomas, como sequelas. " Richard Borges, Tarólogo

O astrólogo Daniel Paiva, por meio dos astros, também afirma que a pandemia ainda se estenderá por um tempo, e que isso reacenderá a discussão sobre a Covid-19. Além disso, as restrições sociais poderão voltar, o que pode ocasionar distúrbios sociais.

" Infelizmente, a pandemia se estenderá por um tempinho a mais. Não quero ser alarmista nem pessimista, mas as mutações e variações tendem a crescer, obrigando ao aumento das doses da vacina. Isso vai gerar um debate sobre a sua eficiência. Como consequência, aumentarão as restrições sociais, o que poderá acarretar protestos violentos e sérios distúrbios sociais " Daniel Paiva, Astrólogo

Além disso, os dois especialistas ainda revelam que é grande a possibilidade de a pandemia do novo coronavírus chegar até 2024 e que poderá até mesmo ser mais letal. Por isso, é necessário que as pessoas se cuidem.

"Em 2023 e 2024 pode acontecer uma pandemia muito mais letal, logo, é de urgência que as pessoas se cuidem, fortaleçam suas imunidades, melhorem sua alimentação e seus cuidados também com a mente e o espírito", indica o astrólogo Daniel.

Eleições de 2022

Uma outra grande dúvida da população brasileira é sobre as eleições presidenciais de 2022. O embate entre Jair Bolsonaro e Lula é a grande questão do ano: quem assumirá o poder do Brasil. A disputa promete ser acalorada e movimentará as frentes políticas do país.

O tarólogo Richard Borges aponta que as eleições terão muita "farra" e que haverá uma mudança abrupta no poder Brasil, sendo totalmente diferente de quem está comandando no momento.

Além disso, ainda haverá uma tentativa de golpe e obstrução das eleições, mas que após o estresse inicial, terá uma conclusão.

" Eu vejo que teremos uma grande mudança abrupta. Existe algo mais sério vindo aí, mas eu vejo chegando em um acordo, em uma energia mais ou menos positiva, ainda teremos alguns episódios de decepção, corrupção como de sempre " Richard Borges, Tarólogo

Acontecimentos mundiais

Como em todos os anos, conflitos e acontecimentos de ordem natural são comuns de acontecer. Em 2022 não será diferente para os astros. Entre alguns deles, os especialistas apontam que um forte conflito pode acontecer na Rússia.

O astrólogo Daniel revela que o mundo como conhecemos nunca mais será o mesmo. Com aproximação de Marte e Plutão, haverá uma possível tensão entre Rússia e Ucrânia.

"No fim de fevereiro, Marte se aproxima de Plutão e já começa a esquentar, será extremamente explosivo, atenuando a tensão entre a Rússia e Ucrânia", afirma Paiva.

O tarólogo Richard também indicou, em sua leitura, que a Rússia passará por conflitos bélicos por conta de disputas de terra, algo que não é visto há muitos anos.

"Ali na Rússia terá alguns conflitos de disputa de terra, uma coisa que não vemos há muito tempo."

Em questão da natureza, é possível que tenha grandes mudanças climáticas que nunca aconteceram antes e que pegarão a todos de surpresa, sendo um dos anos mais catastróficos da natureza.

"Chover gelo onde nunca choveu, chuvas intensas onde já não chovia há muito tempo, mudanças abruptas, crises nos animais, aviária, problema na cadeia alimentar dos bichinhos. Eu vejo que será um dos anos mais catastróficos da natureza", revela.

Uma outra questão a ser levantada é que 2022 em que a população enfrentará dificuldades básicas, como a falta de alimento, em que as pessoas terão que ir a caça, e também a de saneamento básico, o que poderá entrar em colapso no ano que vem.

"Vai ser um ano que vamos ter que ir à mata, caçar o que comer. Vai faltar comida, vai faltar alimento. Então, nós teremos algumas dificuldades básicas. Ou seja, o básico vai faltar. Então, não só para os mais ricos, como também para os mais pobres, teremos essa dificuldade básica", disse Richard.

Eclipses do eixo Touro e Escorpião também apontam que a produção de alimento poderá ser afetada. Uma outra questão que também pode trazer preocupação é o aumento do desemprego.

"Eclipses no eixo Touro e Escorpião afetará o trabalho em si, haja visto que a robótica e inteligência artificial aumentarão cada vez mais o desemprego", declara.

Mais perdas de famosos?

O ano de 2021 não foi fácil para o mundo dos artistas. O Brasil perdeu dois grandes nomes famosos e que transformaram o segmento que estavam inseridos. Um deles foi a cantora sertaneja Marília Mendonça, que morreu em um grave acidente de avião em novembro, e o outro foi o ator e comediante, Paulo Gustavo, que morreu em decorrência da covid-19.

A perda desses grandes nomes levantam o medo do público das perdas que poderão vir a acontecer em 2022. O tarólogo Richard conta que as cartas revelam a perda de dois grandes nomes da mídia: um grande comunicador da televisão brasileira e também um cantor da velha guarda.

As duas possibilidades passarão por um ano intenso, negativo e que pode resultar na possibilidade passagem para um outro plano.

Avanços científicos

Apesar das más notícias na área da pandemia e em acontecimentos mundiais, o ano de 2022 será ótimo para avanços científicos e promete grandes revoluções.

Um dos avanços positivos é o avanço da cura do HIV e até mesmo do câncer. A possibilidade é um grande progresso na saúde que pode transformar a saúde mundial, salvando a vida de milhares de pessoas.

Uma outra coisa que poderá acontecer é a questão da flexibilização de coisas que seriam, atualmente, proibidas. Um exemplo é a possibilidade da liberação da maconha.

"2022 será o ano de muitas flexibilizações, informa Borges.

O tarólogo ainda aponta que existe a chance de ter diversas descobertas de outras vidas em alguns pontos do sistema solar, como a vida microbiana. Com isso, haverá uma maior abertura para se falar sobre a vida extraterrestre.

"De descoberta de vida microbiana em vários outros pontos do sistema solar, possibilidades de se ter um assunto mais aberto quanto à vida extraterrestre, tudo isso que a gente vem falando há algum tempo, continua em avanço".

Indicações para 2022

Com a leitura das cartas e dos astros, ficou perceptível que o ano de 2022 não será fácil. No entanto, ele será melhor que o ano de 2021 foi e poderá ser superado com algumas indicações.

O astrólogo Daniel Paiva indica que o gerenciamento financeiro no próximo ano será fundamental. Isso porque 2022 é um ano de precaução e atenção.

Uma outra recomendação é o fortalecimento da mente e indica a meditação e yoga, além de melhorar a alimentação e fortalecer o corpo através de exercícios. Já na questão do espírito, é necessário fazer caridade, manter as orações em dias e lembrar que crises existem.

"Lembrar que nas crises também surgem oportunidades, mas será preciso pensar fora da caixinha e ter atitude e coragem".

Já o tarólogo Richard Borges afirma que 2022 será um ano de vigilância, e por isso, é necessário se manter vigilante. Outra recomendação é se aproximar da família e cuidar daquele que ama. Ele ainda indica que tudo isso seja feito de forma mais reservada.

"É um ano para cuidar bem da família, de estar mais próximo de quem se ama, dentro de casa de preferência, sem muitas viagens, sem muitas agregações em festas".

Ainda faz um, possível balanço sobre o ano afirmando que será um ano de desafios, mas um pouco melhor do que o ano de 2021, e classifica o ano em nota 6.

"De zero a 10, é um ano 6. Ou seja, não é nem bom e nem tão ruim assim. É um pouco melhor que foi? É. mas ainda sim, com muitas coisas para serem aprendidas".

Por fim, ele recomenda ao virar o ano, manter um pensamento positivo, refletindo sobre o coletivo. "É importante na virada um pensamento positivo, mas sempre o pensamento no coletivo", finaliza.

