"Quem é você na fila do pão? Made in Amazonas” estreia 2ª temporada

O projeto teve como objetivo revelar talentos da cidade de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Já está no ar, pelas redes sociais do projeto (YouTube, Facebook e Instagram), a segunda temporada do projeto cultural “Quem é você na fila do pão? MADE IN AMAZONAS".

Com participações do poeta e produtor cultural Luís Netto, de Itacoatiara; a professora Elzimar Ferreira dos Santos, de Presidente Figueiredo; a cantora e compositora Renata Bentto, de Rio Preto da Eva; o artista plástico Ercules Alves, de Novo Airão; e o produtor cultural Raul Perigo, de Paricatuba (Iranduba), o projeto é uma extensão do “Quem é você na fila do pão? Norte-Sul-Leste-Oeste”, criado e desenvolvido em 2020 pelo ator, diretor, produtor e professor de teatro Paulo Queiroz.

O projeto teve como objetivo revelar talentos da cidade de Manaus que estavam ocultos em zonas periféricas da capital.

| Foto: Reprodução

Os participantes do projeto foram selecionados a partir dos seguintes critérios: ser artista, desenvolver atividades culturais relevantes, não ter ainda visibilidade na mídia para si ou para a atividade que desenvolve e ser oriundo de municípios onde há pouco incentivo cultural oficial e acesso à Cultura e, prioritariamente, negros, mulheres, indígenas e pessoas LGBTQI+.

Estes mesmos critérios permanecem nesta nova temporada do projeto, que se caracteriza por um talk-show conduzido por Filó, a Básica – personagem de Paulo Queiroz.

Desta vez, o projeto está apresentando ao grande público, local e nacional, por meio de divulgação em redes sociais (Instagram, Facebook e YouTube), artistas das Artes Visuais, Espaços Culturais, Hip-Hop, Literatura e Música de cinco municípios do interior do Estado: Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Novo Airão e Iranduba (Vila de Paricatuba).

Participações

Luís Netto mora em Itacoatiara e atua na Tacacaria da Casa Amarela, onde acontecem performances de teatro e apresentações de dança, música e outras manifestações artísticas. Ele foi o artista selecionado para a área “Espaço Cultural e Poesia” do projeto e tem como madrinha cultural a atriz, diretora, produtora cultural e educadora Narda Telles.

Luiz é professor e produz textos poéticos | Foto: Reprodução

Ele conta que, inicialmente, o local começou apenas com venda de tacacá e, em seguida, passou a incluir outras comidas regionais, como o vatapá. E, com o tempo, Luís passou a incluir atrações culturais no local.

“A poesia surgiu na minha vida em 1989, quando eu perdi a minha mãe. Eu tinha 14 anos e a saudade era muito grande”, relembra o poeta, que, a partir disso passou a escrever poesias.

Depois disso, passou a participar de concursos de poesias, fez faculdade, se tornou professor e produz textos poéticos até os dias atuais.

Já a professora Elzimar Ferreira dos Santos, criadora e gestora da Biblioteca Comunitária Paulo Freire, em Presidente Figueiredo, que já existe há 20 anos. A docente foi selecionada para participar do projeto na área “Literatura”. Ela é afilhada da professora Fátima Souza.

A biblioteca é itinerante, possui dois contêineres | Foto: Reprodução

Um detalhe da biblioteca é que ela foi concebida durante uma viagem de ônibus que a professora realizou a uma comunidade rural. A biblioteca é itinerante, possui dois contêineres e possui um acervo de quase 10 mil livros.

" Eu nasci em Anamã, mas moro em Presidente Figueiredo há 33 anos e tenho uma biblioteca na comunidade Cristo Rei do Uatumã. É uma mala onde coloco livros e levo para todas as comunidades para fazer empréstimo de livros, em escolas, em estabelecimentos. É uma mala de leitura que busca leitores " Elzimar Ferreira dos Santos, professora

A cantora e compositora Renata Bento, em Rio Preto da Eva, entrou no projeto via a área “Música”. Ela é afilhada da jornalista, compositora, atriz, produtora cultural e percussionista do grupo Samba com as Moças, Alessandra Vieira.

Ela conta que, atualmente, tem o privilégio de trabalhar na Prefeitura de Rio Preto da Eva como cantora. Renata explica que a sua carreira foi descoberta por um acaso, porque um ex-namorado, que era músico, a ouviu cantar e gostou da sua voz. Ele a incentivou a cantar junto com ele em shows. Depois de ela aprender a tocar violão com ele, a música passou a fazer parte integralmente de sua vida, especialmente porque ela se tornou compositora.

Renata explica que a sua carreira foi descoberta por um acaso | Foto: Reprodução

O artista plástico Ercules Alves, em Novo Airão, figura na seção “Artes Visuais” e é afilhado da atriz e arte educadora Jôce Mendes. Ercules Alves é autor de diversos trabalhos famosos do município, dentre eles das esculturas da Praça dos Dinossauros, que possui réplicas estilizadas dos animais pré-históricos.

" Tenho 45 anos e sou de uma comunidade daqui de Novo Airão, chamada Sobrado. Costumo fazer trabalhos fora daqui, mas onde eu gosto de morar mesmo é aqui em Novo Airão, onde também desenvolvo trabalho de música, além das artes plásticas e multimídias e também sou mestre de Taekwon-do e dou aulas para crianças e adolescentes em um projeto social " Ercules Alves, artista plástico

Ercules Alves é bastante conhecido no município tanto por seus trabalhos artísticos quanto por sua participação no esporte, que inclui diversos troféus e medalhas conquistadas em competições esportivas.

| Foto: Reprodução

O produtor cultural Raul Perigo, em Paricatuba, participa do projeto pela área “Espaço Cultural e Cultura Hip Hop”. Ele é afilhado do produtor cultural Diego Lima. O jovem é filho do ator e bonequeiro Paulo Mamulengo e trabalha como escultor, alegorista e técnico em arqueologia.

Ele é afilhado do produtor cultural Diego Lima | Foto: Reprodução

Lei Aldir Blanc



A nova temporada do projeto cultural foi concebida e desenvolvida por Paulo Queiroz, com produção da atriz e diretora Narda Telles, e foi contemplada pelo Programa Cultura Criativa 2020/Lei Aldir Blanc, por meio do Prêmio Encontro das Artes do Governo do Amazonas, e conta com o apoio do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e do Fundo Nacional de Cultura, na categoria Artes Cênicas/Teatro/Produção Artística.

Leia mais:

Meninas que cantava em feira estreia no Teatro Amazonas

Espetáculo com inspiração em lenda amazônica estreia no Brasil

Espetáculo Alice no País das Maravilhas estreia em Itacoatiara