Festival eletrônico agita réveillon na Amazônia com várias atrações

Manaus (AM) - No coração da floresta amazônica, o Festival Maomoon traz uma proposta única para quem quer curtir o réveillon em sintonia com a natureza e ao som dos melhores artistas da música eletrônica e brasileira contemporânea.

Teto Preto, Jaloo, MauMau e Renato Cohen são alguns destaques nacionais entre as 35 atrações que se apresentarão, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, no hotel Tiwa Amazonas Eco Resort, localizado no município de Iranduba, a aproximadamente 30 minutos da capital amazonense.

Banda que surgiu na icônica festa paulista Mamba Negra, Teto Preto vai abrir para o headliner do último dia do ano, o alemão DJ Hell. Responsáveis pelo hit “Gasolina”, do álbum “Pedra Preta”, o grupo traz as influências da música eletrônica darkwave para as margens do Rio Negro com toda a sua transgressão musical.

Já no dia seguinte, o artista paraense Jaloo chega para animar esse início de 2022 com as suas músicas “indietrônicas”, que mesclam a e-music com ritmos da brasilidade e da Região Norte. Ele, que neste ano assinou a produção do segundo álbum da cantora Gaby Amarantos, abre para a atração principal do dia 1º, o DJ Phonique.

No mesmo dia de Jaloo, quem também se apresenta é o lendário DJ MauMau. Com mais de 30 anos de carreira, Mauricio Bischain é autor de inúmeros projetos e carrega parcerias com os mais diversos artistas como Roberto Carlos, Rita Lee, Adriana Calcanhotto, Marina Lima e Daniela Mercury.

Mais um veterano do techno brasileiro que estará presente no Maomoon é Renato Cohen. Músico desde os 8 anos de idade, Renato começou sua jornada na música eletrônica em 1996, no lendário Hell’s Club, mas decolou de vez em 2002, quando lançou o hit “Pontapé” pelo selo Intec. Agora, ele está de volta nas terras amazônicas para embalar a noite da virada do ano.

Outros nomes incríveis que compõem o line-up são os DJs Roque Castro, Márcio Vermelho, Valentina Luz, Cashu, Carol Amaral, Diogo Accioly, Due, Ella de Vuono, Felipe Litaiff, G/O, Gezender, Gil Riquerme, Glaucia ++, Guilerrrmo, Halley Santiago, Iann Wenery, Lindsey, Luzco, Karrane, Madame C, Malka, Montag, Nair, Paulete Lindacelva, Shaisson Reis, Victinn e Deophonik.

Programação

Com quatro dias de imersão na Amazônia, o evento é dividido em dois dias de festa e dois dias de festival em diferentes locais. No dia 30/12, a partir das 15h, a celebração tem início com uma “Boat Party” que vai navegar pelos afluentes do Rio Negro, com as atrações Carol Amaral, Gezender, G/O, Gil Riquerme, Iann Wenery, N Air e Valentina Luz.

Já os dois de festival vão agitar a virada do ano em meio à natureza no Tiwa Eco Resort, local escolhido especialmente para a chegada do novo ciclo. Serão dois palcos montados nas dependências do resort, sendo um deles em uma praia exclusiva. A estrutura contará ainda com bares e restaurantes, além do translado fluvial gratuito partindo do Estaleiro Juruá, em Iranduba.

Para fechar o evento, no dia 03/01, ocorrerá uma segunda festa a partir das 16h, no flutuante Abaré Sup. A lista de atrações é composta por Cashu, Renato Cohen, MauMau, Paulete Lindacelva, Felipe Litaiff, Roque Castro, Deophonik, Ella de Vuono, Madame C e Diogo Accioly.

Os ingressos para cada dia podem ser adquiridos separadamente ou em pacotes com preços especiais pela plataforma Sympla ( https://bit.ly/maomoonfestival ). Seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19, será obrigatório, para todos os dias do evento, apresentar carteira de vacinação com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única) ou exame PCR negativo feito até 48 horas antes.

