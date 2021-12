Fábrica do Papai Noel encerra as atividades no Palácio da Justiça

A Fábrica do Papai Noel encerrou as atividades no Centro Cultural Palácio da Justiça, ontem (23), e registrou a visita de mais de 11 mil pessoas em 24 dias | Foto: Michael Dantas / Secretaria de Cultura e Economia Criativa

MANAUS (AM) - A Fábrica do Papai Noel encerrou as atividades no Centro Cultural Palácio da Justiça, ontem (23), e registrou a visita de mais de 11 mil pessoas em 24 dias



A programação fez parte da campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o espaço recebeu, em média, 458 pessoas por dia, divididas em 16 sessões, entre 17h e 21h. Apolo explicou ainda que cada horário contou com uma média de 28 visitantes.

“Para nós, é gratificante proporcionar esse momento especial para o público, que abraçou um projeto e trouxe a família para participar”, declarou o titular da pasta.

Roteiro – Na visita ao espaço, as crianças conheceram diversos setores onde os brinquedos são fabricados, sala de costura da Mamãe Noel e se tornaram ajudantes do Papai Noel.

“Foi muito lindo e mágico levar meus filhos para A Fábrica do Papai Noel. Conseguiram juntar regionalismo, quando o guardião do tempo fala sobre o Largo, com a mágica do Natal”, afirmou Anaeliza Escobar. “Meus filhos ficaram encantados e foi um momento especial para toda família”, frisou.

Tânia Freitas também levou a filha e destacou que a proposta traz um Natal que mostra a importância do tempo, do amor e da paz. “Uma experiência incrível para os pequenos e uma viagem no tempo, literalmente, para os adultos. A temática lúdica permite para as crianças uma interação constante, criando lembranças e memórias”, comentou.

Maria Helena Mandel Dantas, de sete anos, contou que ser ajudante do Papai Noel, com direito a crachá personalizado, foi muito divertido. “O que eu mais gostei foi arrumar os tecidos na fábrica de roupas da Mamãe Noel, mas também ajudamos a ler as cartinhas e ainda fui a guardiã do tempo. Gostei de tudo, foi muito legal, tinha até crachá com foto e tudo”, disse.

Campanha – “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria” é uma programação realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC).

A iniciativa contou ainda com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

Neste ano, a programação se estendeu a apresentações no Teatro da Instalação, além de Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis), bairros, parques de Manaus, centros de convivência e, também, em municípios do estado.

