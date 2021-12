Réveillon “Curupirado” vende último lote de ingressos em Manaus

O evento acontece dia 31 de dezembro | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Com proposta de virada do ano repleta de alegria, amor e esperança, o Réveillon Curupirado chega a sua segunda edição no próximo dia 31 de dezembro.

A partir das 22h, a Mamãe Curupira, Gaby, abrirá as portas do espaço cultural com apresentação de vários artistas amazonenses. Os ingressos já chegaram ao último lote.

" Vamos fazer um show bem animado para a galera virar o ano com muita alegria. Essa é a nossa pedida para 2022: muita prosperidade para todos. O repertório será bem agitado para todos se divertirem " Márcia Novo, cantora

Além de Marcia Novo, o evento terá apresentações de Antônio Bahia, Alaídenegão, Bateria da Reino Unido, DJ Marcelo [email protected] e DJ Fzero. Os shows começarão às 22h e irão até às 6h da manhã do dia seguinte.

" Vocês não tem noção de como a ansiedade está grande porque estou doido para celebrar a vida, cantar, dançar, pular, celebrar o carnaval. Separe o glitter, roupas leves, muito amor e alegria no coração para recebermos 2022 " Antônio Bahia, cantor

O Reveillon Curupirado terá bebida (cerveja, água, refrigerante, gin tônica e caipirinha) e rolha liberada até o fim da festa.

Os ingressos do último lote já estão sendo vendidos. Eles custam R$ 210,00 com o adicional das taxas do Sympla, por meio do link disponível na bio do Instagram do @curupiramaedomato e da @marcianovoamazonia ou diretamente pelo WhatsApp 92 98413 7991, pagamentos via pix.

Será obrigatório o uso de máscara e apresentação da carteirinha de vacinação (física ou digital) com o ciclo vacinal em dia. O estabelecimento terá capacidade limitada de pessoas, respeitando o Decreto Governamental.

