Folclore das Pastorinhas de Borba faz sucesso em Manaus

A apresentação das Pastorinhas de Borba, baseadas no Auto de Natal foi criada em 1997 pelo então componente do Grupo Carrapicho, o músico e assistente social Otávio Di Borba | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A tradição quase esquecida das Pastorinhas em Borba, típica das Festividades Natalinas, ganha destaque em Manaus, como uma das vertentes do projeto “Quatipuru".

Idealizado por Otávio Di Borba há 30 anos, a iniciativa promove o resgate da cultura Borbense e do Amazonas através de músicas tradicionais das Pastorinhas, Trezena de Santo Antônio, Boi-Bumbá, dança do Gambá, dentre outros.

As Pastorinhas, de origem portuguesa, introduzida no Brasil no século XVI são popularmente representadas por um cordão colorido formado principalmente por crianças, adolescentes, jovens, idosos, caracterizadas com as personagens do presépio de Belém.

Na capital do Amazonas, os idosos do Centro Estadual de Convivência dos Idosos – CECI Aparecida, abraçaram o projeto | Foto: Divulgação

Com cantos e danças dramatizadas para homenagear o menino Jesus, recolhem esmolas e visitam lugares com presépios. No geral as apresentações começam no período do Natal e termina no “Dia de Reis – 06 de Janeiro”.

A apresentação das Pastorinhas de Borba, baseadas no Auto de Natal foi criada em 1997 pelo então componente do Grupo Carrapicho, o músico e assistente social Otávio Di Borba.

" Nosso intuito é desenvolver com crianças, adolescentes, adultos e idosos a inclusão social, a autoestima, estimulação cognitiva e o fortalecimento da família para uma melhor qualidade de vida. Quem na infância ou na juventude não brincou de pastorinhas? Que belas lembranças trazemos na memória de momentos únicos e inesquecíveis. Um pedaço da história de Manaus, do Amazonas que está desaparecendo. Em alguns lugares já até dobrou a esquina do esquecimento. As pastorinhas de Borba, dentro de suas particularidades, revivem tudo isso com alegria e emoção, até porque nossos brincantes são protagonistas de sua própria história! " Otávio Di Borba, músico

As Pastorinhas já se apresentaram no CECI, Parque Jefferson Péres, Largo de São Sebastião, na Igreja de São Sebastião, Parque Rio Negro no São Raimundo e Igreja do São Lázaro | Foto: Divulgação

O músico fala ainda que “foram quatro anos de pesquisas, catalogando fotografias, músicas, registros da história cultural de Borba”, e uma produção musical criada especialmente para o projeto ser apresentado ao público manauara. “Tivemos o cuidado de produzir as canções utilizadas nas apresentações e criar novos elementos musicais para abrilhantar ainda mais a encenação”, afirma o músico e idealizador do projeto.

O idealizador do Quatipuru ainda registra a colaboração de antigos brincantes das Pastorinhas em Borba como Eliete Moda, Alzira Lima e, principalmente, Narcila Mota, responsável por grande parte do resgate histórico das letras do projeto.

Pastorinhas em Manaus

Na capital do Amazonas, os idosos do Centro Estadual de Convivência dos Idosos – CECI Aparecida, abraçaram o projeto. São componentes, em sua maioria, com mais de 65 anos, que dublam as vozes de artistas borbenses e interpretam os personagens típicos do folclore.

A brincadeira das Pastorinhas trouxe um novo olhar para a vida e mais saúde aos idosos. "Reavivou minha juventude e a vontade de viver", disse Celibele Feitoza, que interpreta o personagem Galêga na encenação.

As Pastorinhas já se apresentaram no CECI, Parque Jefferson Péres, Largo de São Sebastião, na Igreja de São Sebastião, Parque Rio Negro no São Raimundo e Igreja do São Lázaro. O projeto ainda conta com Lucileide Ribeiro na organização e Otávio Di Borba comanda a produção e direção das Pastorinhas em Manaus e Borba.

Leia mais:

Vídeo: Festival de Pastorinhas em Parintins é tradição Natalina

Espaços públicos recebem programação de Natal