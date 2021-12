Teatro Amazonas e da Instalação recebem shows de artistas locais

São exigidas a apresentação da carteira de vacinação, uso de máscara, medição da temperatura e distanciamento entre pessoas de 1,5 metro | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM)- O Teatro Amazonas e o Teatro da Instalação fecham a programação de 2021 com shows de artistas locais.

A programação cultural da última semana do ano começa nesta terça-feira (28), a partir das 20h, com show que celebra 30 anos de Arnaldo Barreto, no Teatro Amazonas. O acesso é gratuito e o agendamento pode ser feito pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ).

O artista vai homenagear nomes que influenciaram a carreira musical dele, com performance, dança e encenação cênica.

Na quarta-feira (29), também a partir das 20h, vai ser a vez do show “Edilson Santana in Concert” no Teatro Amazonas, que traz um repertório clássico, com ícones nacional e internacional como Roberto Carlos, Frank Sinatra, Tony Bennett e Ataulfo Alves. O cantor conta com uma orquestra completa, composta por 32 músicos, para a ocasião.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro. O acesso ao espaço cultural é mediante apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19, e o uso de máscara é obrigatório.

Teatro da Instalação

Na quinta-feira (30), às 19h, os músicos amazonenses Adalberto Holanda, Eliberto Barroncas e Osmar Oliveira apresentam a live “Imaginando... Cantos da Floresta”, para lançamento dos discos “Mulheres que cantam” e “Minha Vida Música”, direto do palco do Teatro da Instalação (Rua Frei dos Inocentes, no Centro), com a participação do público reduzido na plateia. O agendamento deve ser feito em cultura.am.gov.br.

A apresentação traz composições inéditas e regravações com nova roupagem e arranjos diferenciados de grandes sucessos dos artistas que se consagraram com o grupo Raízes Caboclas. Na setlist estão oito músicas, quatro de cada projeto.

O pocket show vai ser transmitido no Facebook (@MulheresQueCantamAm), com as cantoras Enna Carvalho, Edilene Farias, Guerline Richard, Suzana Cláudia Freitas, Daniela Nascimento, Izabel Barros, Carol Sant’Ana, Railda Vitor, Eliana Chaves e Dora Moreira.

Protocolos

Nos espaços administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa são exigidas a apresentação da carteira de vacinação, uso de máscara, medição da temperatura e distanciamento entre pessoas de 1,5 metro.

Os equipamentos passam pelo processo de sanitização e oferecem totens de álcool em gel em pontos estratégicos. As equipes também são treinadas para garantir o cumprimento dos protocolos de segurança e evitar qualquer tipo de aglomeração.

