Comidas e simpatias: confira quais são as superstições para ter sorte

Para algumas pessoas, uma superstição é sempre bem-vinda. | Foto: Divulgação

Ano novo é o momento de renovar as energias, fazer novas metas e depois de dois anos difíceis - especialmente por causa da pandemia do novo coronavírus - o desejo de prosperidade é ainda maior.

E tem aqueles que gostam de se apegar a qualquer possibilidade de boa sorte. Para essas pessoas, uma superstição é sempre bem-vinda.

Por isso, listamos as principais simpatias para você começar 2022 cheio de boas energias.

Confira:



Uvas

Comer sete uvas na virada, guardar suas sementes, secá-las e mantê-las dentro da carteira até a virada seguinte, é um hábito de quem busca prosperidade e fartura.

Romã

Na mesma linha da uva, as pessoas comem romã na virada para atrair prosperidade e fartura.

A quantidade varia, mas, geralmente, fala-se entre três e sete sementes. Elas devem ser colocadas entre os dentes durante a virada do ano, e depois secadas e guardadas na carteira ao longo do ano seguinte.

Lentilha

Assim como a uva, a lentilha simboliza fartura. Por isso, caso você acredite, acrescentar uma colher de lentilha na ceia de Ano Novo pode fazer a diferença e te trazer um ano novo farto e com muita comida.

Para isso acontecer, existem algumas teorias. Tem quem coma lentilhas como a primeira refeição do ano.

E tem outros que vão além: comem sete garfadas do grão, mas é preciso estar em um lugar algo, como uma cadeira.

Canela

Para atrair prosperidade, a simpatia manda colocar um punhado de canela em pó nas mãos para soprar em direção à sua porta de entrada de casa.

Mala

Para os amantes de viagens, há algumas simpatias para atrair novos destinos no ano seguinte. Para isso, você precisará de uma mala.

Você pode dar uma volta pelo quarteirão, pela rua ou pelo prédio com a mala vazia ou dar sete voltinhas ao redor da mala.

Roupa Branca

A superstição mais clássica de todas, usar roupa branca atrai paz e positividade.

Especula-se que a origem do uso tenha surgido em cidades praianas, em que praticantes de religiões de origem africana celebravam a virada do ano com roupas brancas.

Cor da lingerie

Outra superstição muito famosa é usar lingerie colorida. De acordo com essa simpatia, cada cor representa algo que você deseja para o próximo ano.

As mais usadas são o branco (paz), vermelho (amor), verde (esperança), amarelo (dinheiro) e azul (prosperidade e sucesso).

Pular sete ondinhas

O ato de se pular as sete ondas no Réveillon é uma homenagem à orixá das águas e do mar, Iemanjá.

O número 7 também tem um significado dentro da umbanda, que é uma religião afro-brasileira.

Como muita gente costuma passar o Réveillon na praia, a tradição se tornou ainda mais forte

Não pode!

Pelo fato de a galinha 'andar para trás' enquanto cisca, alguns grupos optam por evitar comer carne de frango antes do ano-novo, porque isso simbolizaria uma espécie de retrocesso para o ano que se inicia.

Além do frango, animais como siri e caranguejo não são recomendados.

