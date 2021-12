Carnaval 2022 acontecerá em formato online no AM, aponta Wilson Lima

O evento ainda é uma incógnita | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM)- O Carnaval de 2022 acontecerá, mas desta vez, os foliões acompanharão sua escola de samba do coração em formato online. A confirmação foi feita durante entrevista do governador do estado, Wilson Lima (PSC) ao G1, nesta terça-feira (28).

Wilson Lima apontou que o cenário pode mudar, mas tudo depende do comportamento de casos e mortes por Covid no Amazonas nas próximas semanas.

" Quando eu mantenho o Carnaval , não é diversão pela diversão. Mas é a quantidade de empregos que isso gera. É sobre o músico que tá há muito tempo prejudicado porque não está fazendo shows, é a costureira que vai fazer os adereços, é o artista, é o cara que trabalha no som, na iluminação e isso garante o repasse de recursos para essas agremiações " Wilson Lima, governador do Amazonas

O evento ainda é uma incógnita, pois as festividades do tradicional Réveillon foram canceladas em Manaus e demais municípios do interior do Amazonas.

O prefeito de Manaus, David Almeida, afirmou em coletiva de imprensa que a decisão sobre as festas de Carnaval na capital será tomada em até duas semanas após o Réveillon, com base em dados epidemiológicos sobre o novo coronavírus e síndromes gripais fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Apesar da suspensão temporária do Edital de Chamamento Público nº 004/2021, que destina apoio financeiro no valor de R$ 2.229.541,60, ao desfile das Escolas de Samba de Manaus do Grupo Especial, “A” e “B”, para o Carnaval de 2022 – conforme a edição nº 5.240, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 10 de dezembro, a prefeitura continua o monitoramento de casos de Covid-19 e síndromes gripais e atuará com cautela e responsabilidade com o objetivo de proteger a população.

Coronavírus no AM

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), informa o diagnóstico de 67 novos casos de Covid-19, totalizando 433.335 casos da doença no estado, na última segunda (27).

Foi confirmado 1 óbito pela Covid-19, ocorrido no domingo (26), elevando para 13.831 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no domingo (26), foram registrados 2 sepultamentos pela Covid-19.



O boletim acrescenta ainda que 1.799 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,41% dos casos confirmados ativos.



Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 45 pacientes, sendo 22 em leitos clínicos (2 na rede privada e 20 na rede pública), 22 em UTI (3 na rede privada e 19 na rede pública) e 1 em sala vermelha.

Há ainda outros 10 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 7 estão em leitos clínicos na rede privada e 3 estão em UTI na rede pública.

Dos 433.335 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (27), 206.212 são de Manaus (47,59%) e 227.123 do interior do estado (52,41%).



A capital, Manaus, tem 25 novos casos confirmados. No interior, os 10 municípios que têm casos novos registrados são: Santa Isabel do Rio Negro (14), Apuí (11), Tabatinga (4), Canutama (3), Presidente Figueiredo (3), Amaturá (2), Autazes (2), Alvarães (1), Boa Vista do Ramos (1) e Iranduba (1).



Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.511 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.320. Há um novo óbito em Manaus.

*Com informações do G1

