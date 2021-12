Dori Carvalho lança CD de poemas em Parintins, no AM

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Feliciano Lana, promovido pelo Governo do Amazonas | Foto: Divulgação

Parintins (AM)- O CD de poemas “Entre Barras e Rios”, do poeta e ator Dori Carvalho, será lançado nesta quarta-feira (29), às 19h, no Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo), na unidade do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro.

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Feliciano Lana, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, como parte das ações da Lei Aldir Blanc no Estado. Segundo o poeta, a obra é a concretização de um sonho.

" Foram meses e meses de escolha dos poemas, que fazem parte dos meus livros ‘Desencontro das Águas’ e ‘Paixão e Fúria’, além de poemas inéditos. Ensaio, na busca da melhor maneira de dizer, sentir e expressar as ideias e os sentimentos. Gravações e regravações, até chegar num resultado que me satisfizesse " Dori Carvalho, poeta

O trabalho de ensaio e produção durou mais de um ano.

Leia mais:

Concultura realiza reunião com novos conselheiros

Poeta Ernesto Penafort recebe homenagem em feira de livros