Músicos amazonenses fazem pocket show nesta quinta (30)

Manaus (AM)- Os músicos amazonenses Adalberto Holanda, Eliberto Barroncas e Osmar Oliveira apresentam, nesta quinta-feira (30) seus novos projetos em pocket show de lançamento que será transmitido pelo Facebook, diretamente do Teatro da Instalação, às 19h.

A live “Imaginando ... Cantos da Floresta” traz composições inéditas e regravações com nova roupagem de grandes sucessos dos artistas que se consagraram com o grupo Raízes Caboclas.

Na ocasião serão apresentadas músicas do álbum “Mulheres que cantam”, de autoria de Eliberto Barroncas em parceria com Adalberto Holanda; e do disco “Minha Vida Música”, de Osmar Oliveira.

Ambos projetos foram contemplados no edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com recursos da Lei Federal Aldir Blanc.

O pocket show será transmitido por meio da página do facebook “Mulheres que cantam” (@MulheresQueCantamAm).

Para assistir ao show presencialmente é preciso inscrever-se no site https://cultura.am.gov.br/portal/ . Serão disponibilizadas 25 vagas em atendimento ao protocolo sanitário de segurança do espaço.

O álbum "Mulheres que cantam" reúne composições de várias épocas de Eliberto Barroncas e Adalberto Holanda. Para interpretá-las, foram convidadas 10 mulheres.

As cantoras Enna Carvalho, Edilene Farias, Guerline Richard, Suzana Cláudia Freitas, intérpretes mais próximas da Música Popular Brasileira e Amazônica, além da cantora Daniela Nascimento, que atua também no segmento de Rock e composições autorais, soltam a voz ao lado de outros nomes como a soprano Izabel Barros, a atriz e produtora cultural Carol Sant’Ana, a biblioteconomista Railda Vitor, com experiência em artes e cultura popular, a artista plástica Eliana Chaves e a artesã Dora Moreira.

Eliberto explica que a partir da convivência com as intérpretes no estúdio percebeu como cada uma compreendeu o projeto musical, o que trouxe novos horizontes a partir do álbum. “Um exemplo é que, além dos CD’s, haverá confecções de camisas, canecas que, futuramente, estarão também em um site próprio que terá novos direcionamentos”.

Vida e música

O álbum intitulado "Minha Vida Música" traz canções consagradas pelo Raízes Caboclas e outras inéditas compostas por Osmar Oliveira que também as interpreta em nova roupagem.

São 12 músicas, sendo seis inéditas, além de um poema e registra 38 anos da carreira do artista natural de Benjamin Constant | Foto: Divulgação

São 12 músicas, sendo seis inéditas, além de um poema e registra 38 anos da carreira do artista natural de Benjamin Constant e sua trajetória até o reconhecimento em Manaus. Osmar Oliveira é compositor de várias canções marcantes, entre elas, Amazonas Moreno e Cheiro de Caboca.

“Apesar de tudo que passamos nesse ano com a pandemia, estamos muito ansiosos com esse projeto ‘Minha vida música’. Estou com vontade de subir no palco, de falar com as pessoas e cantar junto! Até porque é um CD que foi feito com meus amigos e foram eles que incentivaram a fazer essa obra com as minhas composições”, conta.

A curadoria e produção executiva dos projetos é de Jean Antunes. A produção cultural e visual é da designer Carla Batista.

Os álbuns “Mulheres que cantam” e “Minha Vida Música” estão disponíveis para venda nas lojas Objeto de Papel e também no dia do evento.

