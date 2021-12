Livro destaca poesia do amazonense Luiz Bacellar

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas (PPGLA/UEA), em Manaus, lança o livro "Suíte Crítica: estudos sobre a poesia de Luiz Bacellar".

A obra reúne uma entrevista inédita e 12 artigos/ensaios do poeta, especialmente em contribuições às criticas literárias e artísticas de origem universitária.



O projeto é uma iniciativa do MemoCult, grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas (PPGLA/UEA). O livro foi publicado pela II Oficina Laboratório Editorial (selo da Editora UEA), em parceria com a o Núcleo de Estudos das Culturas Amazônicas e Pan-Amazônicas (NEPAN), da Universidade Federal do Acre.

O livro contém 14 capítulos e são assinados por Alexandre Pimentel, Allison Leão, Cacio Ferreira, Fadul Moura, Gabriel Albuquerque, Jamerson Silva, Luana Moreira, Luciane Páscoa, Marcos Krüger, Mariana Vieira, Monique Queiroz, Rômulo Nascimento, Valquíria Lima e Zemaria Pinto.

O livro "Suíte Crítica: estudos sobre a poesia de Luiz Bacellar" tem o objetivo principal de abordar a diversidade de interesses temáticos e abordagens que garantem a multiplicidade das interpretações e dos objetos tratados, havendo lugar para exercício de compreensão de todas as frentes abertas pela obra de Luiz Bacellar.

O livro encontra-se disponível para download no link .

Quem foi Luiz Bacellar

Luiz Bacellar nasceu em Manaus, em 4 de setembro de 1928, e morreu em 9 de setembro de 2012. É considerado um dos poetas mais expressivos da literatura amazonense. Ganhou com sua estreia literária, “Frauta de barro” (publicado em 1963), o Prêmio Olavo Bilac, da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 1959. Em sua bibliografia se destacam também, “Sol de feira”, 1973 (Prêmio de Literatura do Estado do Amazonas); “Quatro movimentos”, 1975; “O crisântemo de cem pétalas” (em parceria com Roberto Evangelista), 1985; “Quarteto”, 1998; Satori, 2000; “Borboletas de fogo”, 2004 e; “Quatuor”, 2005.

