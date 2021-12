Festival infantil de Monólogos divulga vencedores da 2ª edição

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Casa de Artes Trilhares já sabe os grandes vencedores da 2ª edição do Festival infantil de Monólogos. Maria Clara Pimentel levou o troféu do 1ª lugar, Maria Júlia Persilva em 2º e Aadrya Pal em 3º.

Nesta segunda edição, 6 jovens artistas foram selecionados previamente e escolhidos após uma curadoria técnica exclusiva para o evento. O Festim é o primeiro festival no estilo na região norte. A ideia do projeto é estimular os novos talentos da cidade de Manaus.

Com apenas 10 anos, a estudante Maria Clara Pimentel, vencedora do festival, não escondeu a alegria com o prêmio.

“Quando soube que ganhei, eu gritei de felicidade e só pensei na minha bisa que eu chamo de vozinha (ela faleceu de Covid esse ano). Estou muito grata aos envolvidos nesse projeto lindo e que venha a terceira edição”, conta entusiasmada.

Maria diz ainda que participar do Festim novamente foi enriquecedor e que já participou da primeira edição. “Aprendi muitas coisas, principalmente que devemos ter fé e acreditar que tudo vai ficar bem e dar valor aos pequenos detalhes da nossa vida. O meu texto do Festim foi um desabafo, uma história real e diferente de tudo que já fiz antes. Eu não interpretei um personagem, eu pude ser eu mesma contando a minha história de vida”, explica.

De acordo com a organizadora do evento, Rafaela Margarido, eventos como o Festim fomentam a criatividade em artistas mirins e proporcionam ainda mais conhecimento aos jovens.

“A segunda edição do festim manteve o objetivo, que é estimular o gosto das crianças pela escrita criativa e a atuação, através das oficinas elas escolhem seus temas e criam seus monólogos. A cada edição temos surpresas incríveis, do que elas criam para a cena”, explica.

O projeto foi realizado por meio da Lei Aldir Blanc - Feliciano Lana de 2020 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

