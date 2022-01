A Arte como alento para o Amazonas no difícil ano de 2021

O Em Tempo relembra momentos marcantes para o setor cultural no ano de 2021 | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM) - A pandemia da Covid-19 marcou o ano de 2021, mas o período de distanciamento social e cuidados não mataram a chama da arte no Amazonas.

Hoje, o estado vive um novo momento diferente do vivenciado em janeiro deste ano. Segundo o secretário da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo, a arte foi alento na pandemia.

“A arte foi um dos alentos para a população nesta pandemia. O Governo do Amazonas, por meio Secretaria de Cultura e Economia Criativa, continuou apoiando e investindo na área mesmo em meio a dificuldades”, disse Apolo.

Cinema local

A região Norte vem ganhando cada vez mais destaque nos festivais de cinema nacionais. E o motivo não poderia ser outro: a qualidade e a regionalidade que as obras levam aos olhos da população. O Amazonas também tem recebido atenção nacional, e obras recentes, como “A Benzedeira” e “O Buraco”, já acumulam indicações e premiações.

Na 8ª edição do Festival de Cinema de Caruaru, em Pernambuco, “A Benzedeira” foi a única produção não só do Amazonas, mas do Norte, a integrar a programação do evento, que ocorreu em março. Além disso, o curta-metragem também concorreu aos principais prêmios do evento.

Festivais em lives

O Festival Folclórico de Parintins foi cancelado pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia. Apesar da forte dependência econômica do município em relação ao Festival, o cancelamento foi decidido para evitar o alto risco de contaminação do público, dos artistas, outros trabalhadores da estrutura do evento e da população local. O evento acontece anualmente no mês de junho.

Para manter a tradição do festival, os bois Garantido e Caprichoso levaram para o Bumbódromo uma apresentação mais intimista, sem a presença do público.

O 23º Festival Amazonas de Ópera (FAO), foi realizado em formato on-line com opções de acessibilidade para o público. Audiodescrição e intérpretes de Libras estiveram presentes durante a programação.

Lei movimentou cultura local

A cadeia produtiva da cultura esteve em movimento com a execução dos projetos contemplados nos editais Prêmio Feliciano Lana, Equipa Cultura e Prêmio Encontro das Artes, por meio da Lei Aldir Blanc.

Nos meses de abril a junho, cerca de 145 propostas impulsionaram o mercado para artistas, produtores e técnicos, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em diferentes frentes.

Retorno aos espaços públicos

Em julho de 2021, o maior palco que representa o turismo e a cultura amazonense voltou a receber público na próxima semana. A retomada de espetáculos conta com protocolos de segurança, agendamento pelo Portal da Cultura e metade da capacidade da casa.

Entre os procedimentos adotados estão ainda o uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e álcool em gel em pontos estratégicos. Os assentos na plateia e nas frisas vão ser intercalados para manter o distanciamento.

Exposições e circuitos culturais

A Casa das Artes, Galeria do Largo, o Palácio da Justiça, Palácio Rio Negro e Palacete Provincial também retornaram com exposições voltadas para o público amazonense e turistas.

Os equipamentos culturais passavam pelo processo de sanitização e com totens de álcool em pontos estratégicos. Eram e permanecem sendo exigidos todos os procedimentos para evitar o risco de contaminação, entre eles, o uso obrigatório de máscara, medição da temperatura e distanciamento de 1,5 metro.

Izabelle Ribeiro no “The Voice”

Os manauaras acompanharam pela TV a vice-campeã da edição 2021 do The Voice Kids.

A cantora Izabelle Ribeiro encantou a todos com sua voz e jeito doce de interpretar.

Nascida em Manaus, Izabelle começou a cantar na igreja e escola. “Meu pai é pastor e músico, apesar de atualmente ele não estar mais atuando na música, mas ele sempre foi uma grande referência para mim. Como em casa a música sempre fluía naturalmente, acabei cantando na igreja”, disse Izabelle.

Evento teste na Arena

O primeiro evento-teste realizado em setembro na Arena da Amazônia com expectativa de público de 3,5 mil pessoas marcou a retomada da economia do setor cultural no estado e adaptação do setor à pandemia de Covid-19.

Todas as pessoas presentes no evento foram testadas para a covid-19, 48 horas antes do evento.

Uma das exigências para o público no evento, além do teste RT-PCR negativo, era o esquema vacinal completo ou pelo menos com a primeira dose. Era proibido também ter o esquema vacinal atrasado. Equipes da Fundação de Vigilância em Saúde Rosimery Costa Pinto (FVS-RCP/AM) realizaram todos os protocolos para que o evento ocorresse com segurança e nos protocolos exigidos.

Com a flexibilização das medidas contra a covid-19 e avanço da vacinação, o Amazonas voltou a ser circuito cultural e alvo de shows de artistas nacionais.

Após Manaus ser palco de evento-testes, promovidos pelo Governo do Amazonas, a agenda cultural da cidade se tornou disputada nos últimos meses do ano.

O show do humorista Whindersson Nunes aconteceu no dia 11 de desembro na Arena da Amazônia. Atendendo os fãs, Whindersson retornou à capital amazonense para apresentar “A Volta Do Que Não Foi”, um espetáculo que promete ser o maior da história do humor brasileiro.

Um palco de 360 graus foi montado no meio da Arena para permitir aproximação do público manauara com o humorista.

Antes de Whindersson, Gustavo Lima realizou o show “Buteco” para milhares de pessoas. A volta do show em todo país, mas iniciando por Manaus, era um desejo do próprio cantor que, com relação forte com a capital amazonense, ajudou a cidade durante o pico da pandemia de Covid-19, quando faltaram cilindros de oxigênio nos hospitais.

Espetáculo de Natal

Na segunda semana de dezembro, o Teatro Amazonas abriu as portas para receber o público para o espetáculo “ Um Presente para o Natal ”, que compõe a programação da campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a alegria é feita de magia”.

As récitas aconteceram até 23 de dezembro, com sessões às 20h, à exceção dos domingos, quando as apresentações são às 11h e 19h.

Além dos eventos mencionados, outras vertentes culturais ganharam destaque em 2021 e não deixaram com que a pandemia acabasse com a chama da produção artística do Amazonas.

