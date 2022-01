Conheça CHAMELEO, o artista com originalidade e estilo único

O artista insere moda em sua performance musical | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A cena musical brasileira está ganhando cada vez mais novos contornos. A indústria que antes era ocupada, predominantemente, por gêneros "tradicionais", como o sertanejo e o samba, começa a dar espaços para artistas de outros segmentos. Um dos artistas que está ganhando os brasileiros, é o cantor CHAMELEO.

Com originalidade e um estilo único, o CHAMELEO, de 26 anos, é a nova aposta da música brasileira. Inserido no gênero musical indie pop, o cantor curitibano foi uma das atrações em Manaus durante o Réveillon. Em entrevista exclusiva ao EM TEMPO , o cantor conta sua trajetória na música e planos para 2022.

Mas agora quem é esse artista que busca trazer a arte e a representatividade para suas músicas e clipes, e onde tudo isso começou?

O desejo de adentrar a música começou aos sete anos de idade, quando Leonardo, o seu nome de batismo, subiu a um palco pela primeira vez. Foi naquele momento que ele descobriu o que queria fazer pelo resto da vida.

" O desejo de ser o CHAMELEO de hoje veio quando criança, ao pisar em um palco pela primeira vez no teatro. Desde então, sempre soube que era isso que eu gostaria de fazer. Desde criança eu sempre tive a certeza de que eu queria estar no palco cantando, performando e fazendo arte " CHAMELEO, Cantor

O artista teve sua formação musical nos Estados Unidos e, em 2017, lançou o primeiro single, "Better Land", em inglês. Atualmente, o seu maior foco é no nacional e já até lançou uma música e videoclipe com Pabllo Vittar, a "Frequente(mente)", um dos seus maiores sucessos.

Origem do nome

O nome CHAMELEO - com pronúncia “Camilio" - nasceu da paixão por répteis do artista e representam um metamorfose e desapego.

O nome nasceu da junção de Leo, com “camaleão” escrito em inglês. Ele descreve o nome como sinônimo de transformação, e que está sempre em constante mudança, sem se apegar a uma única coisa.

"Porque está sempre em constante transformação, sempre mudando de cor, de pele, nunca apegado a uma coisa só. Isso me representa demais como pessoa e artista também", revela.

Uma das coisas que mais chama atenção em CHAMELEO é a sua identidade visual. O estilo andrógino complementa todo o aspecto musical que o artista busca trazer e contribui para uma performance artística única.

Para construir essa identidade artística, o cantor conta principalmente com a moda. Misturando vários estilos, CHAMELEO revela que a moda sempre foi uma paixão e fez parte da sua vida.

"A moda sempre foi uma paixão. Desde que eu era criança sempre gostei de me vestir diferente e isso ao longo dos anos foi aflorando cada vez mais", contou em entrevista.

Desde criança, ele gostou de ter um jeito único de se vestir e na sua carreira, a moda não poderia ficar de fora e não fazer parte do seu da construção do seu caráter artístico.

" A moda é um braço direito na construção da persona, como uma forma de expressão artística também. Um complementa muito o outro. " CHAMELEO,

Em seus looks, ele busca trazer transparência, criatividade e não se prende a nenhum padrão, abusando da liberdade, usando formas e um conceito futurista.

Inspiração artística

Apesar de ser único, CHAMELEO se inspira em muitos artistas para ser o que é hoje. Inclusive, a sua maior inspiração é artista na qual fez parceria, Pabllo Vittar.

As portas que Pabllo abriu para o segmento Queer brasileiro, deu oportunidade para que outros artistas pudessem também apresentar a sua arte com menos obstáculos.

Com isso, CHAMELEO revela que possui um sentimento de gratidão por Pabllo, porque além de ser importante para a sua carreira musical, também foi essencial para a sua autoaceitação como pessoa.

"Pabllo tem mostrado que é possível furar a bolha do mainstream sendo uma artista queer, gay e afeminada, e me inspiro muito nisso. Ela tem um impacto muito grande na minha auto aceitação como pessoa também. Então sou muito grato a ela", contou.

CHAMELEO ainda destaca a música que fez com Pabllo como uma das melhores experiências da sua vida.

"Fazer música com uma artista como a Pabllo que me inspira tanto não apenas na minha vida artística, mas, na minha vida pessoal também".

Além de Pabllo, no cenário internacional o artista destaca as cantoras Rosalía e Nath Peluso, que tem a similaridade de ter uma personalidade muito diferente, a qual CHAMELEO se identifica.

Shows em Manaus

O cantor CHAMELEO desembarcou pela primeira vez na carreira em Manaus para realizar dois shows na cidade na festa “Vibe com CHAMELEO”.

O primeiro show foi realizado na noite de réveillon com início às 23h e contou com a participação do duo Cyberkills e do DJ Dreko. A segunda apresentação iniciou às 19h do dia 1° de janeiro e contou novamente com a participação do duo Cyberkills e da cantora Luana Aleixo.

Ambas as performances ocorreram no Vibe Lounge & Entertainment, localizado na rua Planeta Plutão, número 28 - Aleixo, e seguiram os protocolos de segurança exigidos pelos decretos municipais.

As suas expectativas para a vinda a capital amazonense foram altas. O artista revelou sonhava em conhecer a cidade.

Planos para 2022

CHAMELEO já tem muitos planos para 2022. Um dos principais objetivo do ano que vem é dar continuidade na divulgação do álbum ECDISE, que foi lançado em outubro deste ano.

A divulgação seria por meio de clipes e singles, além de surpresas que ele guarda a sete chaves, até revelar no momento certo.

"Dar continuidade na divulgação do álbum, com clipes, singles e com certeza já tenho algumas cartas na manga de surpresas para o ano que vem, de parcerias e músicas novas também (risos). Aguardem", conta.

