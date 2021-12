Manauaras optam por Réveillon nas igrejas em momento de fé e orações

A cada ano, mais amazonenses optam pelo momento em família | Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Orando, celebrando e pedindo bênçãos para o ano de 2022 é como cristãos e fiéis gostam de passar a virada do ano. Um hábito tradicional, que a cada ano ganha mais pessoas que aderem a prática.

Renovação e fortalecimento da aliança com Deus, é um dos sentimentos da enfermeira Hingred Lins, de 25 anos, sente no momento da virada de ano. Há mais de 10 anos a cristã declara que é uma forma de agradecer e pedir as bênçãos para o ano desconhecido que virá.

"Passar o Réveillon na igreja é uma oportunidade para renovar e priorizar minha aliança com a Deus", declara.

A enfermeira conta que é um momento em que ela e a família refletem e agradecem a Deus | Foto: Arquivo pessoal

A virada na igreja é um costume que Hingred não pratica sozinha. Ela compartilha com o marido Rodrigo Lins, de 38 anos, e também com a filha de dois anos, Maria Clara Lins, que desde os primeiros meses já acompanha os pais na igreja.

"Agora com a nossa filha, temos a missão de mostrar a ela princípios, e esse é um dos nossos objetivos", declarou.

Na adolescência, a enfermeira conta que tinha o hábito de viajar com a família para o interior do estado, mas sentiu uma grande diferença quando se converteu e passou a experimentar a vivência de passar na igreja. Desde então, ela não abre mão do momento de comunhão com irmãos e família.

" Ainda adolescente, tinha o hábito de viajar nas festa de fim de ano. Após minha conversão, pude experimentar a virada de ano de joelhos, com meu esposo, na igreja. Hoje não abro mão dessa oportunidade. " Hingred Lins, Enfermeira

Reflexão na virada

A virada do ano é um momento de reflexão. As pessoas depositam todas as esperanças no ano seguinte.

Além de reflexão, é também um momento em que as pessoas buscam agradecer tudo o que viveram no ano que passou. Hingred revela que isso é uma das coisas que faz questão de praticar durante a virada.

" Ser grata em tudo que pude conquistar e as bênçãos que o Eterno me agraciou. O ano de 2021 foi bem difícil em decorrência da pandemia, ainda assim, tenho muito mais motivos para ser grata a Deus. Aprendi a valorizar tudo que o dinheiro não pode comprar " Hingred Lins, Enfermeira

Hingred e sua família na virada do ano de 2021 | Foto: Arquivo pessoal

Último dia do ano na Igreja Católica

O Pe. Enésio Severino da Silva ressalta a importância de estar em comunhão com Deus no último dia do ano | Foto: Divulgação

Assim como nas Igrejas Evangélicas, a comunidade católica também valoriza a comunhão com Deus para agradecer e pedir bênçãos no último dia do ano. No entanto, o padre Enésio Severino da Silva, Pároco da Área Missionária Santa Clara, na zona Norte de Manaus, revela que não é mais conveniente passar a virada do ano na Igreja.

A celebração da missa será mais cedo, ás 20h30, para que no momento da virada os fiéis possam estar com a suas famílias.

O padre destaca que o momento é essencial para expressar a gratidão | Foto: Divulgação

Pe. Enésio ressalta que a missa do último dia do ano é essencial para expressar o sentimento de gratidão e pedir para que o ano seguinte seja ainda mais abençoado.

"A missa do 31 de Dezembro, último dia do ano, quer expressar o sentimento de gratidão pela bondade de Deus. Ele nos acompanhou ao longo do ano, continua abençoado o seu povo no ano vindouro", destacou.

O padre ainda revela que também é uma ocasião que é essencial para que o fiel possa fazer um balanço das suas atitudes no ano anterior e criar uma relação ainda mais próxima com Deus.

Para os fiéis que querem criar uma comunhão com Deus na hora da passagem do ano, ele afirma que é um momento para refletir sobre o valor da vida e enfrentar com sabedoria com o ano que virá.

"Para quem adere à prática de rezar, louvar a Deus, há a intenção também, especialmente para 2022, pedir a Deus mais saúde e ao mesmo agradecê-lo pelo livramento da Pandemia que nos inspirou e nos obrigou a reinventar novas maneiras de encarar a vida. Portanto, faz bem refletir com o Salmo 8, o valor da vida. Amar mais a vida, defender a vida desde a concepção até o seu fim natural", declarou.

