ALOK lança “Sky High”, novo single em parceria com Nonô

ALOK e Nonô apresentam juntos o programa de rádio “Controversia” | Foto: Reprodução

Encerrando um ano de grandes lançamentos e de grandes conquistas em sua carreira, ALOK lança na véspera de ano novo seu mais novo single, “Sky High”, em parceria com Nonô, artista carioca que atualmente reside em Londres.

ALOK e Nonô apresentam juntos o programa de rádio “Controversia” na Apple Music, e agora trazem uma parceria musical já disponível em todas as plataformas digitais.

Com uma vibração eletrizante e elementos de pop que combinam totalmente com as pistas de dança, “Sky High” traz uma produção com sons de baixo e de chimbau, que juntos emulam uma atmosfera musical característica de ALOK.

Os elementos da produção se entrelaçam aos vocais poderosos de Nonô, que entoa os versos “So let me take you sky high / All night til we see the sunlight / When I look in your eyes / Yeah you take me sky high” (“Então deixe-me levar você ao alto / A noite toda até vermos a luz do sol / Quando eu olhar em seus olhos / Sim, você me leva ao alto”).

“Sky High é uma música que emana positividade. É sobre estar com alguém nos altos e baixos, sobre amar as pessoas sem quaisquer ‘termos e condições’ e aprender que juntos podemos chegar às alturas”, afirma Nonô sobre o lançamento.

Considerada um talento em ascensão pela renomada revista NME, Nonô acumula mais de 80 milhões de streams nas plataformas e 700 mil seguidores nas redes sociais.

O mês de dezembro foi recheado de grandes lançamentos de ALOK, no ano em que o DJ alcançou a marca de 4,2 bilhões de streams e foi considerado o 4º maior DJ do mundo pela revista DJ Mag. No início do mês, ALOK lançou “Joga Duro” com LUDMILLA e Orochi, e na última semana trouxe uma nova parceria com Steve Aoki e Lars Martin, “Typical”. O goiano também lançou um remix da série de sucesso da Netflix, Round 6, intitulado “Squid Game (Let’s Play)''.

