Saiba qual cor de calcinha usar na virada de acordo com desejos

Saiba as cores e seus significados | Foto: Divulgação

Com a chegada do Ano Novo, começam as superstições e simpatias, e para você que não deixa de usar a calcinha de uma cor específica para dar aquela forcinha nos seus desejos para o novo ano, separamos uma lista com a atração que cada cor pode significar para o seu novo ano.

Então prepara o print!

Branco

Essa é a cor clássica que talvez todos já saibam o significado, então aqueles que estão buscando harmonia e tranquilidade para 2022 é a melhor opção, ela que significa cor, é a melhor opção para a virada de ano.

Azul

Depois do Covid-19 essa cor deve ter se tornado a favorita de muitos supersticiosos, segundo a cosmologia, ciência que estuda as cores, o azul tem poder atração para saúde.

Amarelo

Se as coisas apertaram por aí e seu desejo para 2022 é mais dinheiro para manter a carteira cheia o ano todo o amarelo é cor mais atrativa para o cifrão ($) e vai te ajudar a alcançar metas financeiras.

Laranja

Para aqueles que investiram no seu próprio negócio ou usam da criatividade no cotidiano, podem apostar na atração do laranja para conseguir mais energia e fluidez no pensamento.

Rosa

Se você está buscando viver um amor em 2022 o rosa é a cor, e nesse caso vale para desenvolvimento do amor próprio também.

Vermelho

Em busca de uma grande paixão? Alguém que faça loucuras de amor? O vermelho é a cor que pode atrair

Roxa

O autoconhecimento, a intuição estão diretamente ligados à espiritualidade, por isso a calcinha roxa emite força e é uma ótima opção para quem busca se encontrar no novo ano.

Preto

A cor emite força.

Leia mais:

Durante Réveillon, 28 mil pessoas devem deixar Manaus, diz Arsepam

Comidas e simpatias: confira quais são as superstições para ter sorte