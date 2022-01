Projeto “Pulsa Dança na Comunidade” é realizado no Armando Mendes

iniciativa prevê a realização de seis cursos de dança | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- O bairro Armando Mendes recebe de janeiro a abril a primeira edição do projeto "Pulsa Dança na Comunidade", uma iniciativa do Coletivo Kanauã.

O projeto recebe apoio do Conselho Municipal de Cultura e Prefeitura de Manaus, por meio do Programa Manaus Faz Cultura.

A iniciativa prevê a realização de seis cursos de dança, entre eles, baby class, danças urbanas, capoeira, lyrical jazz, e dança aérea, os cursos são de formação inicial e são totalmente gratuitos.

" O projeto vai propiciar a crianças e adolescentes, com ou sem deficiência, moradores do bairro e adjacências, um espaço inclusivo de práticas de diversas danças, construindo um instrumento de desenvolvimento da cidadania, autonomia, emancipação e expressão " Fran Martins, coordenador do projeto

“Nesta edição estamos incluindo intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) que irá acompanhar todos as turmas, realizando assim assim a inclusão de crianças e adolescente com deficiência auditiva, o mesmo irá auxiliar os instrutores, para que o processo ensino-aprendizagem seja de caráter positivo para todos, sem distinção” João Marcos, produtor.

Estão abertas matrículas para o primeiro módulo, que terá Baby Class para crianças de 3 a 6 anos, danças urbanas para adolescentes de 12 a 18 anos, e dança aérea para adolescentes de 12 a 18 anos, os cursos serão realizados na Escola de Ballet Josimar Maciel, localizada na Av. Itacolomy, 182, bairro Armando Mendes.

Para matrículas os responsáveis pelas crianças e /ou adolescentes devem comparecer a escola entre os dias 3 a 15 de janeiro, de 8h às 11h30min, com os documentos: RG e CPF do responsável, RG e CPF do menor, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, laudo (se houver) e 1 foto 3x4. Vale lembrar que os cursos são totalmente gratuitos, e os alunos receberão fardamento e certificação.

