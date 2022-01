História em Quadrinhos do AM reconta a “Revolta dos Cabanos”

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Encontro das Artes | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Iniciativa do artista Eber Pirangy e da apresentadora e produtora Deusa Ísis, a “Recabanos” é uma história em quadrinhos que busca recontar a “Revolta da Cabanagem”, movimento iniciado em 1835, na antiga província do Grão-Pará (atualmente Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia).

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Encontro das Artes, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com parte das ações da Lei Aldir Blanc no Estado.

Eber Pirangy e Deusa Ísis se articularam para ressignificar e refletir o impacto da Cabanagem por meio de uma ficção de fantasia afrofuturista e amazônica futurista, disputando memórias, inventando o futuro e ocupando o imaginário nortista.

" “Nosso foco é resgatar a memória daqueles que lutaram em uma revolução que foi apagada, que colocou o povo preto e indígena em um lugar invisibilizado " Eber Pirangy, artista





De acordo com a produtora da HQ, Deusa Ísis, a criação da revista em quadrinhos conta a parte fictícia de uma história que não aconteceu, mas que segundo os autores, tem o propósito de reconstruir uma imagem sobre o Amazonas e o Pará que de fato reflitam a identidade da população nortista.



" Queremos ter o poder de contar a história de nossos antepassados e construir nossa identidade coletiva com o poder das diversas e múltiplas vozes do povo do norte. O contexto histórico e social de tensões consolidam as revoltas da cabanagem e a nossa movimentação cultural enquanto artistas amazônicos, que é uma forma de manter vivo o espírito revoltoso dos cabanos " Deusa Ísis, produtora da HQ

A iniciativa é uma das ações da produtora Pedra de Fogo Produções, a proposta da produtora é agenciar imagem, carreira e agenda dos artistas locais.

O projeto “Recabanos” nasce na fecunda rede de agentes culturais e coletivos artísticos que emergem nas encruzilhadas de Manaus. Os artistas participantes do projeto se articularam para ressignificar e refletir o impacto da Cabanagem, disputando memórias, inventando o futuro e ocupando o imaginário nortista.



A produção do projeto vem sendo construída desde o início da quarentena, em abril de 2020, situação em que se tornou expressiva a necessidade de artistas e agentes culturais locais se unirem buscando a valorização da cena artística manauara, garantindo a devida e justa remuneração para todos os participantes.

