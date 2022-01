Exposição virtual celebra Dia Nacional do Fotógrafo neste sábado (8)

O conteúdo vai ficar disponível no Youtube, Instagram, Facebook e Twitter da Secretaria de Cultura e Economia Criativa | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O Dia Nacional do Fotógrafo, neste sábado (8) será celebrado com o lançamento da exposição virtual “Fotogenes: Cores e Sabores da Amazônia”.

As fotografias estarão disponíveis nas redes sociais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), com curadoria de Adriana de Lima e Claudia Higuchi.

Segundo Claudia, a mostra conta com imagens de 34 novos talentos da Escrita da Luz, que retrataram a natureza amazônica e a relação com o homem, a vida nas comunidades indígenas, a simplicidade das cidades ribeirinhas, em contraste com as grandes cidades projetadas com lindas arquiteturas do século XIX.

Ela destaca que os trabalhos exibidos formam um híbrido cultural entre as artes, o cotidiano, turismo e a culinária cheia de cores e sabores.

Os trabalhos exibidos formam um híbrido cultural entre as artes | Foto: Divulgação

" A mostra coletiva busca narrar o olhar sobre a natureza e o ser humano sob a ótica de 34 fotógrafos do Amazonas. Fiquei muito feliz em realizar a curadoria juntamente com a Adriana de Lima. Ficamos maravilhadas e nos sentimos afortunadas com as lindas imagens que recebemos da região. Confesso que foi um desafio selecioná-las, pois foram mais de 200 imagens, e gostaríamos de incluir todas, mas não seria possível " Claudia Higuchi, responsável pela curadoria

Entre os fotógrafos que compõem a mostra estão Andréa Mesquita, Anny Passos, Carol Loureiro, Claudiane Queiroz, Cleuton Mendonça, David Marujo, Dagoberto Júnior, Daniel Tapajós, Debora Fernandez, Fabiola Barreto, Francicley Menezes, Franklin Braz, Fredson Silva, Gabriela Botelho, Geissiara Moreira, Henrique Campelo, Joana Costa, Leo Salles, Lucio Cunha, Marcos Coelho, Nayla Marina, Nisandra Lima, Patrick Holanda, Rafaella Moraes, Rai Ramid, Raiana Santos, Rayci Coelho, Romilda Gomes, Rose Medeiros, Samara Vieira, Sidney Quadros, Thiago Costa, Valeria Nakashima e Vanessa Brasil.

O conteúdo vai ficar disponível no Youtube, Instagram, Facebook e Twitter da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

