InCena abre inscrições para aulas gratuitas de ballet clássico e dança

Manaus (AM) - Nesta segunda-feira (10), começam as inscrições para o projeto "Dança Manaus" voltado a alunos entre 11 e 17 anos, moradores da zona Leste.

O projeto terá duração de quatro meses com aulas teórico-práticas de duas modalidades de dança, o ballet clássico e as danças urbanas.

As aulas serão ministradas às quartas, quintas e sábados no InCena Centro de Artes, localizado na rua Dom Bosco, n.121, bairro Coroado II.

As inscrições gratuitas devem ser realizadas pelo telefone (92) 98414-4373 ou pelo formulário disponível no Instagram @incenacentrodeartes .



Ao final do curso, os alunos participarão de uma mostra pública, na qual todas as turmas poderão apresentar suas coreografias desenvolvidas durante as aulas ministradas pelos professores, bailarinos e coreógrafos amazonenses Marcos Telles, de danças urbanas, e Verlene Mesquita, de ballet clássico.

" O projeto 'Dança MANAus' visa a democratização das vivências estéticas na área da dança por meio de um intercâmbio cultural. Nossos alunos poderão vivenciar todas as etapas contidas em um processo artístico. Desde a teoria, processo de montagem coreográfica, prática e ao final a apresentação no palco e o contato com o público. " Verlene Mesquita, coordenadora do projeto

O período de inscrição acontece entre os dias 10 e 17 janeiro. A seleção dos participantes ocorrerá entre os dias 19 e 21 de janeiro.

O resultado dos selecionados será divulgado no dia 22 de janeiro com o início das aulas agendado para o dia 31 de janeiro.

O projeto foi contemplado no edital do programa Manaus Faz Cultura por intermédio do Conselho Municipal de Cultura, da Prefeitura de Manaus.



Professores

Marcos Telles (@mark_telles) é bailarino, coreógrafo e professor. Atualmente cursa o 8° período de Licenciatura em Dança pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Iniciou sua relação com a dança no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, e no ano seguinte integrou a Cia Dynamis.

Em 2018 começou a desenvolver trabalhos como bailarino e produtor na Panorando Cia e Produtora.

Dentre os eventos em que ministrou aulas estão Hip Hop Dance Lab (Panorando), 1° FACI (Escola Ubá) e Pitiu Textual das Artes: Jovens Artistas.

Verlene Mesquita professora de ballet clássico e coordenadora do projeto Dança MANAus.

É mestranda do curso profissional em artes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), graduada em dança pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), bailarina clássica com formação pela Royal Academy Of Dance, método estudado no Ballet Álvaro Gonçalves.

É diretora e fundadora do InCena Centro de Artes.

