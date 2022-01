Programação natalina no Largo de São Sebastião encerra em Manaus

O desligamento das luzes aconteceu por volta das 22h | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM)- Nesta quinta-feira (6), o público manauara pôde conferir, pela última vez, a programação cultural natalina no Largo de São Sebastião, que encantou moradores e turistas durante 40 dias, no Centro Histórico da capital.

Promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria” chegou a 20 municípios do interior e gerou mais de 600 empregos diretos no ramo da Cultura. Na capital, a decoração natalina encheu os olhos do público de esperança.

Estima-se que uma média de 8 mil pessoas visitaram o complexo do Largo de São Sebastião – de forma rotativa – durante esses 40 dias de programação.

Última oportunidade

Após um circuito de apresentações musicais e teatrais, o encerramento da decoração de Natal no Largo de São Sebastião contou com uma apresentação das Pastorinhas de Borba, baseada no Auto de Natal. O desligamento das luzes aconteceu por volta das 22h.

E quem não quis perder a última oportunidade de ver a decoração foi a autônoma Joana Fernandes Ribeiro, de 58 anos, moradora do bairro Tarumã. Ela levou a família inteira, com filhos, netos, esposo e noras para ver a decoração natalina e registrar o momento.

“Já tínhamos combinado há dias, mas sempre que a gente queria vir acontecia alguma coisa e não dava para a gente vir. Quando foi hoje vi na TV que era o último dia, que a partir das 22h, iam desmontar, aí eu disse: ‘Vamos ter que ir, até para levar as crianças, e a gente ir também’”, contou.

Mesmo com a chuva no início da noite, a família não desanimou e esperou para retomar o passeio. Entre uma foto e outra, a aprovação ficou nítida nos olhos da família.

“Às vezes tem muitas famílias que não têm opção de outra coisa, não têm um dinheiro a mais, e poxa, aqui tem a possibilidade de todo mundo vir, então eu acho que foi bom, eu gostei muito”, finalizou a autônoma.

