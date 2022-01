Blocos de rua e festas de Carnaval estão suspensos em Manaus

A decisão leva em consideração a chegada em Manaus da nova variante Ômicron | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Manaus (AM)- Foi anunciado na manhã desta sexta-feira (7) que festas e blocos de rua de Carnaval, na cidade de Manaus estão suspensas em Manaus.

O prefeito de Manaus, David Almeida, após consulta à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que pautou sua análise no cenário da pandemia e das notificações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP/AM), que trazem recomendações técnicas, levando em estrita relevância os alertas técnicos feitos pelo Gabinete de Crise, resolveu suspender as festas e qualquer autorização sanitária para suas realizações neste ano de 2022.

A decisão leva em consideração a chegada em Manaus da nova variante Ômicron, da Covid-19, além do registro de dupla infecção por Covid-19 e Influenza na rede de saúde.

Outra razão é que as festas e blocos de rua de Carnaval têm características de movimento coletivo amplo e que não há como restringir a aproximação e o contato físico, ou monitorar e controlar a obrigatoriedade do uso de álcool, máscaras e protocolos de segurança.

Por essa razão, usando das mesmas cautelas da suspensão das festas de Réveillon em Manaus e considerando todo um conjunto de alertas sanitários, ficam os órgãos municipais orientados para todas as providências no sentido desta suspensão.



