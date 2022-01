Evento internacional de literatura reúne escritores de seis países

Esse evento tem na programação atrações como literatura de cordel, leitura de textos literários e depoimentos de diversos escritores | Foto: Reprodução

Foi-se o tempo em que o escritor era um ser recluso, até antissocial, que só ficava em frente a uma máquina de escrever. Ou então, sentava em bares e cafés para debater a vida e chorar as mágoas que o inspirava a escrever. Até porque, hoje o computador assumiu a mesa de trabalho e as redes sociais são os pontos de encontro.

Seja para divulgar as obras ou trocar experiências, a nova geração de autores de literatura inclui na rotina o convívio (praticamente diário) com outros escritores e também, claro, leitores pelos mais diversos canais eletrônicos.

Um ótimo exemplo da forma atual de interagir nesse meio é o Geração Literária. O grupo reúne mais de 300 escritores de todos os gêneros literários e possui dinâmicas de comunicação em grupos do Telegram, WhatsApp, Instagram e também pelo seu site.





Além disso, promove eventos, saraus e debates online como o do próximo dia 28 de janeiro que irá reunir escritores do Brasil, Holanda, Estados Unidos, França, África do Sul e Portugal.

Esse evento tem na programação atrações como literatura de cordel, leitura de textos literários e depoimentos de diversos escritores que trarão um pouco de suas experiências e visões sobre a carreira literária e o mercado editorial de livros.

Patrícia Guimarães, uma das fundadoras do grupo Geração Literária, ressalta a importância do evento.

" Fazemos para expandir horizontes, nada melhor que pertencer e participar. A troca de experiências, o debate, as verdades e as mentiras da carreira de escritor são parte da pauta do evento Geração Literária " Patrícia Guimarães, fundadora do projeto

O Encontro Internacional de Literatura Geração Literária ainda apresentará, durante cinco horas de duração, convidados especiais que apoiam a literatura nacional e irão motivar os escritores. Por ser online pelo Youtube é inclusivo e aberto ao público geral que tem interesse em saber um pouco mais sobre a carreira de escritor no Brasil e no no mundo.

Sobre o grupo

Quatro amigos, autores nacionais, resolveram unir forças no mercado literário com uma ideia: reunir o maior número de autores e leitores numa plataforma multicanal.

