Destaque no Fashion Week, Cassi Barbosa é revelação amazonense na moda

Cassi é manauara e já coleciona trabalhos com grandes marcas | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O Amazonas está muito bem representado em diversos segmentos. A modelo Cassi Barbosa , de 21 anos, é exemplo dessa afirmação. A modelo vem se destacando na moda brasileira como grande representante do Amazonas no mercado. Ela já coleciona trabalhos em grandes marcas, como passagens pela passarela do São Paulo Fashion Week e promete crescer ainda mais no ramo.

Nascida em Manaus, a jovem modelo morou por muitos anos no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus. O sonho de viver da moda acompanha Cassi desde que ela era criança, que revela que nunca teve interesse em nenhuma outra profissão.

"Sempre quis ser modelo desde criança, embora eu tenha trabalhado em algumas outras coisas antes de exercê-la"., relembrou.

Cassi já fez trabalhos com a modelo brasileira conhecida internacionalmente, Isabelli Fontana | Foto: Divulgação

Morando atualmente em São Paulo, a modelo vive o sonho ao ser representada pela "Way Model Management", em um contrato nacional e internacionalmente, pelas agências Bellatrix Models Management e View MGT. Com pouco mais de um ano de carreira, já trabalhou para as marcas Feline, Andrea Conti (Joalheria), Oceane (Beleza), Schutz, Clube Morena Rosa, Chat & Chat Maison, Iodice, Linha Mariana Saad (Makeup), Amazon Prime e Animale.

Com uma enorme vontade de vencer, ela conta que sua maior incentivadora foi ela mesma, na busca dos seus objetivos.

"Sempre procurei seguir o caminho correto em busca dos meus objetivos", conta.

Representando o AM no SPFW

Cassi busca mostrar a Amazônia nas suas redes sociais | Foto: Reprodução

A última edição do São Paulo Fashion Week, que aconteceu em 16 a 21 de novembro, contou com três representantes amazonenses: Karen Brasil (Way model), Maria Rabelo (Bmmmgt) e a Cassi Barbosa.

Desfilando por três marcas - Lilly Sarti, Ateliê Mão de Mãe (Projeto Sankofa) e Neriage - Cassi contou como foi a experiência de ser uma das representantes amazonenses no renomado desfile.

"O SPFW por ser um evento de grande vulto a seleção das modelos são feitas por castings, tive a oportunidade de participar de alguns e fui selecionada para 3 marcas: Lilly Sarti, Ateliê mão de mãe (Projeto Sankofa) e Neriage", conta orgulhos.

O sentimento de viver esse sonho se concretizando, mesmo com pouco mais de um ano de carreira, é de realização.

Representando grandes marcas, Cassi descreve como foi o inicio e que trabalha duro para que a carreira alavanque.

"Viver da moda sempre foi um sonho e melhor ainda é ter realizado e hoje poder ver minha imagem em lugares que eu nunca imaginei. Acredito que seja início de uma grande história. Tenho trabalhado duro, diariamente. Me sinto realizada, porém sei que posso muito mais".

Vida de modelo: a preparação

Com uma preparação que vai além de apenas cuidados de beleza, Cassi expõe como se prepara para a vida de modelo.

A modelo está sempre se informando e busca informações em redes sociais com referência em moda, livros e produções cinematográficas.

A modelo conta que se prepara para profissão de diversas formas | Foto: Divulgação

"A preparação de uma modelo inicia-se através de buscas de informações. Sempre é bom termos alguém como uma referência, assim como tenho diversas".

Os cuidados consigo mesma também são essenciais e ela considera como uma preparação básica para a profissão.

"Além da preparação básica que inclui: cuidados com a pele, com o corpo, conhecimento de idiomas, conhecimento técnico e principalmente educação financeira", destaca.

Já sobre os pontos negativos da profissão, ela revela que são comuns de qualquer outra profissão e prefere não se incomodar com eles, destinando o seu foco para aquilo que tem que ser feito.

Incentivando sonhos

Manauara, Cassi segue em busca de realizar outros grandes sonhos | Foto: Divulgação

Com muitos sonhos na bagagem, Cassi revela que é uma mulher que opta por não revela-los, pois prefere contar quando eles já se realizarem.

"Sou muito sonhadora! Prefiro deixá-los em sigilo e aos poucos ir realizando", declarou.

Em uma mensagem para quem deseja seguir carreira na moda, ela incentiva a persistir no sonho e acreditar em si mesmo. Manter a fé e a esperança é o principal combustível para a realização do sonho.

"É importante que confie e acredite em si mesmo e no seu triunfo. Tenha fé e esperança e lute com todas suas forças em prol da superação. Com determinação tudo se consegue, e quando se planta coisas boas logo se colhe coisas melhores", finaliza.

Leia mais:

Representatividade negra na arte e na moda do Amazonas



Miss Amazonas Juh Campos é exemplo de luta contra preconceito na moda