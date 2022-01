Artistas do carnaval se reúnem para decisão sobre desfiles em Manaus

As alternativas serão apresentadas ao prefeito e governador | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus (AM)- Os artistas que trabalham no carnaval irão se reunir neste sábado (8) às 17h, na Avenida do Samba, em frente aos barracões para discutir a possível não realização do desfile das escolas de samba no sambódromo.

O anúncio do cancelamento das bandas de rua por parte da prefeitura e o novo decreto anunciado pelo governador causou temor na categoria.

" Não fomos ouvidos. Entendemos que o momento exige cuidados sanitários, mas temos colegas que estão ensaiando há meses, outros contam com as contratações para alimentar suas famílias. "No último levantamento feito somente no grupo especial, mais de 400 pessoas ficarão sem trabalho " Dudson Carvalho, artista plástico e carnavalesco

O grupo pretende discutir alternativas, que serão apresentadas ao prefeito e ao governador.

"Não queremos causar transtornos, mas não podemos ser duramente castigados com o possível cancelamento. A classe artística foi a mais afetada com as restrições. Precisamos da sensibilidade e parceria do município e do estado no sentido de proteger nossas vidas e de nossas famílias. A Covid-19, a influenza ou a ômicron podem ou não nos afetar, mas a fome seguramente irá nos matar", falou Dudson Carvalho emocionado.

Leia mais:

Blocos de rua e festas de Carnaval estão suspensos em Manaus

Amazonas suspende grandes eventos e limita público de 200 pessoas