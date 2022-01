Trajetórias de Carmen Miranda e Rihanna inspiram mulheres em livro

Todas ela têm suas trajetórias contadas em "Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes: 100 mulheres imigrantes que mudaram o mundo" | Foto: Reprodução

As cantoras Carmem Miranda e Rihanna; a líder rural Lupe Gonzalo; a física Maria Goeppert Mayer; a ginasta Olga Korbut são mulheres que fizeram a diferença no mundo estando longe da terra natal.

Todas ela têm suas trajetórias contadas em "Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes: 100 mulheres imigrantes que mudaram o mundo".

Publicada pela Editora Planeta, a nova edição acompanha o sucesso da série mundial, com capa dura soft touch e ilustrações de diferentes artistas – uma para cada história.

Desta vez, a autora Elena Favilli escreve o livro sem a parceria com Francesca Cavallo, coautora dos outros títulos da coleção e a quem referencia no prefácio.

Elena tem uma afinidade particular com o tema da imigração. Nascida na Itália, mudou-se com 23 anos para os Estados Unidos, onde foi estudar na Universidade de Califórnia, em Berkeley. “Este país agora é meu lar, e foi aqui que fundei minha companhia, escrevi estes livros e conheci todas vocês”, comenta.

Ao melhor estilo “era uma vez”, a autora narra histórias inusitadas e desconhecidas do grande público sobre nomes que fizeram ou fazem parte da realidade de diferentes países.

A versão brasileira incorporou, de forma exclusiva, três mulheres que fizeram carreira no país: a pintora japonesa Tomie Ohtake, a chef argentina Paola Carosella e a fotógrafa suíça Claudia Andujar.

"Era uma vez uma garota que queria pertencer a algum lugar. Ela tinha nascido na Suíça, mas morava na Hungria. Aí veio a guerra. Ela conseguiu escapar com a mãe, mas passou anos vagando de país em país. No caminho, ela mudou de nome: Claudine Haas virou Claudia Andujar. Queria deixar para trás a menina com medo que perdeu quase toda a família em uma tristeza da guerra chamada Holocausto. Até que um dia Claudia chegou ao Brasil." (Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, p. 34).

O livro apresenta uma seleção especial de personalidades que deixaram uma marca no mundo apenas por abrir fronteiras para si. Elas servem de inspiração para que meninas de diversas idades saibam que suas habilidades não precisam ser definidas por seu gênero.

Sobre a autora

Elena Favilli é autora best-seller do The New York Times, jornalista e vive quebrando tetos de vidro. Ela é a cofundadora da Rebel Girls, uma marca global e multiplataforma que junta educação e entretenimento e se dedica a inspirar e gerar confiança em uma geração de garotas.

Elena já escreveu para o The Guardian, Vogue, ELLE, COLORS Magazine, McSweeney’s, RAI, Il Post e La Repubblica, além de ter escrito quatro livros da série Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes.

