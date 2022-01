Globo de Ouro 2022: veja a lista completa dos vencedores

Veja os destaques | Foto: Reprodução

Sem transmissão de TV e presença de celebridades ou cobertura da imprensa no local , os melhores do cinema e TV de 2021 foram premiados com o Globo de Ouro.

A atriz MJ Rodriguez fez história ao se tornar a primeira mulher trans a ganhar como Melhor Atriz em Série na categoria Drama por seu trabalho na terceira temporada de "Pose".

Entre os filmes, os destaques foram "Amor, Sublime Amor", de Steven Spielberg, que ganhou Melhor Filme de Comédia ou Musical, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical, e "Ataque dos Cães", de Jane Campion, que levou as estatuetas de Melhor Filme de Drama, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Diretor.

Veja a lista completa com os vencedores:

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme: Ariana DeBose ("Amor, Sublime Amor");

Melhor Ator Coadjuvante em Série: Oh Yeong-su ("Round 6");

Melhor Animação: "Encanto" (Disney);

O filme ganhou como melhor animação | Foto: Reprodução

Melhor Ator em Série — Drama: Jeremy Strong ("Succession");

Melhor Filme em Língua Estrangeira: "Drive My Car" (Japão);

Melhor Ator em Série — Musical ou Comédia: Jason Sudeikis ("Ted Lasso");

Melhor roteiro: "Belfast" (Kenneth Branagh);

Melhor Atriz Coadjuvante em Série: Sarah Snook ("Succession");

Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para TV: Michael Keaton ("Dopesick");

Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV: Kate Winslet ("Mare of Easttown");

Melhor Atriz em Série — Musical ou Comédia: Jean Smart ("Hacks");

Melhor Série — Musical ou Comédia: The Great Hacks;

Melhor Série Limitada ou Filme para TV: "The Underground Railroad";

Melhor Ator em Filme — Musical ou Comédia: Andrew Garfield ("Tick, tick... Boom!")

Melhor Canção Original: "No Time To Die", de Billie Eilish ("007 — Sem Tempo Para Morrer");

Melhor Trilha Sonora: Hans Zimmer por "Duna";

Melhor Ator em Filme — Drama: Will Smith ("King Richard: Criando Campeãs");

O prêmio de Melhor Ator em Filme foi para Will Smith | Foto: Reprodução

Melhor Ator Coadjuvante: Kodi Smit-McPhee ("Ataque dos Cães");

Melhor Atriz em Série — Drama: MJ Rodriguez ("Pose");

Melhor Atriz em Filme — Musical ou Comédia: Rachel Zegler ("Amor, Sublime Amor");

Melhor Filme — Musical ou Comédia: "Amor, Sublime Amor";

Melhor Atriz em Filme — Drama: Nicole Kidman ("Being the Ricardos");

Melhor Diretor: Jane Campion ("Ataque dos Cães");

Melhor Série — Drama: "Succession";

Melhor Filme — Drama: "Ataque dos Cães".

