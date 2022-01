Prazo para execução de projetos da Aldir Blanc no AM encerra no sábado

Além da capital, os editais alcançaram 43 municípios | Foto: Michael Dantas/Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Manaus (AM)- Encerram-se neste sábado (15), os prazos de execução para os editais da Lei Aldir Blanc promovidos pelo Governo do Amazonas. A prestação de contas dos projetos contemplados, com entrega de relatório, deve ser realizada até 31 de janeiro.

No primeiro semestre de 2021, com o cenário da pandemia no país e as dificuldades impostas aos artistas para a realização dos projetos, o Governo Federal autorizou a prorrogação dos prazos e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa decidiu novas datas.



" Fizemos uma primeira prorrogação em maio e, no fim do ano passado, atendendo a demanda dos contemplados que ainda estavam com dificuldade para executar os projetos, adiamos mais uma vez. Mas, agora, começa o prazo da pasta para prestação de contas ao Governo Federal " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa.

A Lei Aldir Blanc proporcionou efervescência cultural no Amazonas numa diversidade de propostas, a maioria no formato on-line, como lançamentos de livros, webséries, documentários, cursos formativos, apresentações musicais, espetáculos de dança, teatro e mostras de artes visuais.

Além da capital, os editais alcançaram 43 municípios, como Envira, Iranduba, Itacoatiara, Lábrea, Manicoré, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Benjamin Constant, Manacapuru, Codajás, Borba, Novo Airão, Tefé, Novo Aripuanã, Humaitá, Tabatinga, Alvarães, Anamã, Anori, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Caapiranga, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Manaquiri, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Pauini, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã e Silves.

Para mais informações, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa disponibiliza os contatos (92) 3232-5555 e 99177-6442 (WhatsApp), [email protected] e pelas redes sociais da pasta (@culturadoam).

