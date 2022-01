Professores e alunos da UEA gravam vídeo com obra de Dom Pedro I

O conteúdo era relativamente desconhecido e só recentemente foi editado pela primeira vez | Foto: Divulgação/Ascom UEA

Manaus (AM)- O professor da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Esat/UEA), Mário Trilha, produziu a gravação da “Marcha Imperial para piano a quatro mãos e clarinete”, composta por Dom Pedro I (1798-1836).

Até a iniciativa da UEA, a composição nunca havia sido gravada, fazendo do material um trabalho inédito.

Além de Mário, responsável pela execução do piano, a realização do vídeo contou com o apoio do professor Filipe Alexandrino, no piano; dos alunos Alan Jessé, no clarinete, e Guilherme Alves dos Santos, na parte técnica da gravação, ambos do curso de Música da Esat/UEA. O vídeo com a partitura foi produzido pelo Instituto do Piano Brasileiro.

Trilha explica que o conteúdo era relativamente desconhecido e só recentemente foi editado pela primeira vez, pelo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Alberto Pacheco.

" É sempre relevante alguma composição de Dom Pedro I ser tocada e gravada. Foi o nosso primeiro chefe de Estado, excelente músico e bom compositor, fato pouco destacado na historiografia brasileira. É bom que a academia dê mais relevância ao fato do Brasil ter tido a sua independência liderada por alguém que também dava grande relevância à música " Mário Trilha, professor da UEA

Para conferir a gravação, basta acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=3se5OwrLu9M/.

Leia mais:

Globo estrela filme de cineasta amazonense

Inscrições abertas para Prêmio de Literatura Sesc 2022